به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، اردوی آماده‌سازی تیم ملی تکواندو در بخش پومسه دانش‌آموزی از دوم آبان در مجموعه ورزشی شهید چمران رامسر آغاز شده است و ملی‌پوشان کشورمان برای حضور در رقابت‌های المپیک جهانی دانش‌آموزی در ریودوژانیرو برزیل آماده می‌شوند.

فاطمه حسام، سرمربی تیم ملی پومسه دانش‌آموزی، با اشاره به حضور چهار ورزشکار در ترکیب منتخب تیم گفت: دو نفر از این ورزشکاران از ملی‌پوشان باسابقه و قهرمانان جهان هستند.

وی افزود: زینب شهریاری با کسب ۱۱ مدال آسیایی و جهانی، سومین تجربه حضور خود در رقابت‌های دانش‌آموزی را پشت سر می‌گذارد و در دوره گذشته دو مدال طلا و نقره کسب کرده است. سنا شایگان نیز در دومین حضور خود، با دو مدال ملی از جمله مدال رقابت‌های المپیک آسیایی دانش‌آموزان، در ترکیب تیم قرار دارد.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: دو ورزشکار دیگر نیز برای نخستین بار حضور در اردوی تیم ملی را تجربه می‌کنند که این فرصت می‌تواند زمینه‌ساز رشد و کسب تجربه آنان در عرصه ملی و بین‌المللی باشد.

حسام با تشریح بخش‌های مسابقه گفت: ملی‌پوشان در سه بخش انفرادی استاندارد، انفرادی ابداعی و تیمی سه‌نفره بانوان رقابت می‌کنند. زینب شهریاری در بخش انفرادی استاندارد، سنا شایگان در بخش انفرادی ابداعی و زینب شهریاری، کیانا شکری و پریسا محمدی در بخش تیمی حضور دارند.

وی با قدردانی از مسئولان و عوامل اجرایی مجموعه ورزشی شهید چمران رامسر، شرایط این مجموعه را برای تمرین و آماده‌سازی تیم مناسب ارزیابی کرد.

سرمربی تیم ملی پومسه دانش‌آموزی گفت: اردوی آماده‌سازی تا هفته نخست آذر ادامه دارد و ملی‌پوشان در دهه نخست همین ماه به ریودوژانیرو برزیل اعزام می‌شوند؛ رقابت‌هایی که در ۱۰ رشته ورزشی برگزار خواهد شد.

فاطمه حسام که هشت سال متوالی عضو تیم ملی تکواندو بوده و ۱۱ مدال آسیایی و جهانی در کارنامه دارد، ابراز امیدواری کرد با تداوم تمرینات و همدلی اعضای تیم، ملی‌پوشان کشورمان حضوری شایسته در این رویداد جهانی داشته باشند.