عضو ناظر مجلس در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: هرگونه تغییر در سازوکار سوخت‌گیری و نحوه استفاده از کارت‌های جایگاه باید با آمادگی زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی دقیق و اطلاع‌رسانی شفاف انجام شود تا مردم با مشکل و سردرگمی مواجه نشوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدکریم معصومی، عضو ناظر مجلس در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به ضرورت ایجاد تعادل میان کنترل مصرف و دسترسی مردم به بنزین افزود: مشکلات مدیریتی و ضعف نظارت در حوزه سوخت نباید به مردم منتقل شود و مصرف‌کنندگان نباید هزینه ناهماهنگی دستگاه‌های مسئول را بپردازند.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت مؤثر بر شبکه توزیع سوخت و مقابله با قاچاق افزود: سامان‌دهی این حوزه به مدیریت صحیح، هماهنگی دستگاه‌های مسئول و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان نیاز دارد.

تأکید بر پنج اولویت اقتصادی دولت

رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس در ادامه با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور گفت: اقتصاد برای عبور از مشکلات به فرماندهی منسجم، تقسیم مسئولیت روشن و برنامه عملیاتی نیاز دارد.

معصومی پنج اولویت اساسی دولت را اصلاح بودجه و انضباط مالی، مهار تورم و ایجاد ثبات پولی و ارزی، رفع موانع تولید و حمایت از کارآفرینی، حل ناترازی انرژی و تقویت زیرساخت‌ها و همچنین تحقق عدالت اقتصادی و مبارزه با فساد عنوان کرد.

حمایت از تولید فراتر از پرداخت تسهیلات است

وی با بیان اینکه حمایت از تولید نباید صرفاً به پرداخت تسهیلات محدود شود، تصریح کرد: کاهش بروکراسی اداری، ثبات مقررات، تسهیل صدور مجوز‌ها و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها باید به‌صورت جدی دنبال شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان تأکید کرد: دولت باید برای هر یک از اولویت‌های اقتصادی، برنامه اجرایی، دستگاه مسئول، زمان‌بندی و شاخص ارزیابی مشخص تعیین کند.

معصومی افزود: انتظار مردم، تصمیمات هماهنگ و اقداماتی است که نتیجه آن در بهبود معیشت، حفظ قدرت خرید خانوارها، مدیریت عادلانه مصرف سوخت، رونق تولید و اشتغال پایدار نمایان شود.