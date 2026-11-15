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مدیر تأمین مالی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، از تعیین سقف یک میلیارد یورویی انتشار اوراق ارزی در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قزلباش، از تعیین سقف یک میلیارد یورویی انتشار اوراق ارزی تا پایان سال خبر داد و گفت: این منابع در قالب دو ابزار اوراق مرابحه ارزی و اوراق وکالت ارزی تأمین خواهد شد. تاکنون ۶۶۰ میلیون یورو اوراق مرابحه برای هفت طرح متعلق به صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فلزات اساسی منتشر شده است.
به گفته مدیر تأمین مالی مرکز مبادله ارز و طلای ایران اوراق وکالت ارزی با هدف تأمین مالی چندین طرح توسعهای یا ایجادی از طریق انتشار یک اوراق طراحی شده و هلدینگهای بزرگ اقتصادی مخاطب اصلی آن هستند. همچنین گواهی سپرده سرمایهگذاری خاص ارزی بهعنوان سومین ابزار این بسته، برای تأمین سرمایه در گردش با سررسید ۱۸ ماه و سرمایه ثابت خرد با سررسید حداکثر ۳۶ ماه در نظر گرفته شده است.
وی اعلام کرد تا پایان سال، انتشار ۵۳۵ میلیون یورو اوراق مرابحه ارزی برای سه طرح صادراتمحور و همچنین ۴۳ میلیون یورو گواهی سپرده ارزی برای طرحهای پالایشگاه گازی و توسعه میدان نفتی در دستور کار قرار دارد. در کنار این ابزارها، دو صندوق درآمد ثابت ارزی تاکنون ۲۲ میلیون دلار از منابع مردم و فعالان اقتصادی جذب کردهاند و پذیرهنویسی صندوق سوم نیز بهزودی آغاز میشود. هدف این ابزارها، هدایت منابع ارزی مردم و فعالان اقتصادی به سمت طرحهای بزرگ صنعتی و صادراتی است.