به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قزلباش، از تعیین سقف یک میلیارد یورویی انتشار اوراق ارزی تا پایان سال خبر داد و گفت: این منابع در قالب دو ابزار اوراق مرابحه ارزی و اوراق وکالت ارزی تأمین خواهد شد. تاکنون ۶۶۰ میلیون یورو اوراق مرابحه برای هفت طرح متعلق به صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فلزات اساسی منتشر شده است.

به گفته مدیر تأمین مالی مرکز مبادله ارز و طلای ایران اوراق وکالت ارزی با هدف تأمین مالی چندین طرح توسعه‌ای یا ایجادی از طریق انتشار یک اوراق طراحی شده و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی مخاطب اصلی آن هستند. همچنین گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص ارزی به‌عنوان سومین ابزار این بسته، برای تأمین سرمایه در گردش با سررسید ۱۸ ماه و سرمایه ثابت خرد با سررسید حداکثر ۳۶ ماه در نظر گرفته شده است.

وی اعلام کرد تا پایان سال، انتشار ۵۳۵ میلیون یورو اوراق مرابحه ارزی برای سه طرح صادرات‌محور و همچنین ۴۳ میلیون یورو گواهی سپرده ارزی برای طرحهای پالایشگاه گازی و توسعه میدان نفتی در دستور کار قرار دارد. در کنار این ابزارها، دو صندوق درآمد ثابت ارزی تاکنون ۲۲ میلیون دلار از منابع مردم و فعالان اقتصادی جذب کرده‌اند و پذیره‌نویسی صندوق سوم نیز به‌زودی آغاز می‌شود. هدف این ابزارها، هدایت منابع ارزی مردم و فعالان اقتصادی به سمت طرحهای بزرگ صنعتی و صادراتی است.