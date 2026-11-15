مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از عرضه ۱۷ هزار عنوان کتاب در سیزدهمین نمایشگاه کتاب یزد خبر داد و گفت: این نمایشگاه با تخفیف ۴۰ درصدی پذیرای علاقه‌مندان به کتاب و کتاب‌خوانی است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام عباس دانشی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با اشاره به برگزاری سیزدهمین نمایشگاه کتاب یزد همزمان با سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، ابراز امیدواری کرد این رویداد فرهنگی از این پس به‌صورت مستمر و بدون وقفه در استان برگزار شود.

وی افزود: در نمایشگاه امسال حدود ۱۷ هزار عنوان کتاب با شمارگان نزدیک به ۱۰۰ هزار جلد در موضوعات عمومی، کودک و نوجوان، دانشگاهی، دانش‌آموزی و به‌ویژه دفاع مقدس در معرض دید و انتخاب علاقه‌مندان قرار گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با اشاره به شعار امسال نمایشگاه با عنوان «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» گفت: مطالعه و انس با کتاب، زمینه‌ساز افزایش دانش و دانایی و رشد معنوی و فرهنگی جامعه است.

دانشی همچنین از اختصاص غرفه یزدشناسی در این نمایشگاه خبر داد و افزود: مجموعه‌ای از کتاب‌ها و آثار مرتبط با یزد در این غرفه گردآوری شده تا در دسترس پژوهشگران، محققان و علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ این استان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تخفیف خرید کتاب در ابتدا ۳۰ درصد در نظر گرفته شده بود گفت: با موافقت استاندار و رئیس نمایشگاه، این میزان به ۴۰ درصد افزایش یافت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در پایان از شهروندان دعوت کرد با حضور در این نمایشگاه از فرصت فراهم‌شده برای خرید کتاب با تخفیف ویژه استفاده کنند.

این نمایشگاه در دو نوبت صبح از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصر از ساعت ۱۶ تا ۲۲ پذیرای بازدیدکنندگان است.