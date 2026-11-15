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۶ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۴۰ میلیارد ریال با اقدامات اطلاعاتی مأموران پلیس آگاهی در چالوس کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده انتظامی چالوس از کشف ۶ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ سلیمانی گفت: در پی دریافت گزارشهایی درباره فعالیت غیرمجاز در زمینه استخراج رمز ارز، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسیهای تخصصی، محل فعالیت را شناسایی و ۶ دستگاه استخراج رمز ارز را کشف کردند.
فرمانده انتظامی چالوس با اشاره به دستگیری یک متهم در این عملیات گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
سرهنگ سلیمانی ارزش تقریبی دستگاههای کشفشده را ۴۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: پلیس با فعالیتهای غیرمجاز که موجب اخلال در شبکه توزیع برق و تضییع حقوق عمومی شود، برابر قانون برخورد میکند.