به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده انتظامی چالوس از کشف ۶ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سلیمانی گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی درباره فعالیت غیرمجاز در زمینه استخراج رمز ارز، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، محل فعالیت را شناسایی و ۶ دستگاه استخراج رمز ارز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی چالوس با اشاره به دستگیری یک متهم در این عملیات گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ سلیمانی ارزش تقریبی دستگاه‌های کشف‌شده را ۴۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: پلیس با فعالیت‌های غیرمجاز که موجب اخلال در شبکه توزیع برق و تضییع حقوق عمومی شود، برابر قانون برخورد می‌کند.