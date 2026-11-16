حجت الاسلام حسنی سعدی گفت: برخورداری از ستاد‌های فعال، توانمند و برنامه‌محور، لازمه تحقق نماز جمعه‌ای پویا و برخوردار از هویت و جایگاه واقعی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ حجت الاسلام حسنی سعدی در حاشیه جلسه و نشست قرارگاه امام حسین (ع) جنوب استان در جیرفت با اشاره به فعالیت قرارگاه‌های شش‌گانه نماز جمعه در استان کرمان، این قرارگاه‌ها را بستری برای تبادل تجربیات، هم‌افزایی و ایجاد رویکرد‌های نوین در فعالیت ستاد‌های نماز جمعه دانست و گفت: برخورداری از ستاد‌های فعال، توانمند و برنامه‌محور، لازمه تحقق نماز جمعه‌ای پویا و برخوردار از هویت و جایگاه واقعی است.

حجت الاسلام حسنی سعدی ضمن قدردانی از میزبانی امام جمعه و مسئولان ستاد‌های نماز جمعه منطقه، گفت: قرارگاه‌های شش‌گانه با هدف بازگرداندن نماز جمعه به هویت و جایگاه واقعی خود و ارتقای فعالیت‌های این عرصه شکل گرفته‌اند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان کرمان با تشریح کارکرد این قرارگاه‌ها، ابراز کرد: مسئولان ستاد‌های نماز جمعه در قالب این قرارگاه‌ها گرد هم می‌آیند تا ضمن انتقال تجربیات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های یکدیگر، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای آینده را مطرح کرده و درباره راهکار‌های ارتقای فعالیت‌ها به گفت‌و‌گو و تبادل نظر بپردازند.

وی با بیان اینکه این نشست‌ها زمینه‌ساز شکل‌گیری نگاه و رویکردی جدید در فعالیت ستاد‌های نماز جمعه استان است، تصریح کرد: در مجموع به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که اگر به دنبال برگزاری نماز جمعه‌ای پویا، اثرگذار و برخوردار از جایگاه واقعی آن هستیم، باید ستاد‌هایی فعال، توانمند و پویا داشته باشیم.

حجت الاسلام حسنی سعدی به طرح «قلب شهر» اشاره کرد و افزود: این طرح، رقابتی میان ستاد‌های نماز جمعه سراسر کشور است که با هدف ارزیابی و ارتقای فعالیت‌ها برگزار می‌شود و خوشبختانه ستاد‌های نماز جمعه استان کرمان در دوره گذشته عملکرد بسیار خوبی داشتند و موفق به کسب رتبه‌های ارزشمند کشوری شدند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان کرمان با اشاره به برگزاری دوره جدید این رقابت‌ها، اظهار کرد: امسال نیز طرح «قلب شهر» در حال برگزاری است و ستاد‌های نماز جمعه استان کرمان با قوت در این رقابت حضور پیدا کرده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده نگاه مثبت و روند رو به رشد فعالیت‌های نماز جمعه در استان است.

وی با تأکید بر اینکه نماز جمعه‌های استان کرمان با تلاش ائمه جمعه و مسئولان ستاد‌ها حرکت رو به جلویی را آغاز کرده‌اند، بیان کرد: امروز شاهد هستیم که ستاد‌های نماز جمعه با برنامه‌ریزی مناسب و نگاه منسجم‌تر، در مسیر ارتقای فعالیت‌ها و تقویت کارکرد‌های نماز جمعه گام برمی‌دارند.

حجت‌الاسلام حسنی سعدی با اشاره به رهنمود‌های امام شهید و رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت نماز و جایگاه نماز جمعه، خاطرنشان کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، نگاه آینده‌نگر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، بتوانیم مسائل فرهنگی را در بستر نماز جمعه‌ها به‌درستی بررسی کنیم و با شناسایی راهکار‌های مناسب، برای رفع این مسائل به اقدامات مؤثر و عملی دست بزنیم