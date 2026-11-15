به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر دبیرخانه برنامه اعتبار مالیاتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در این نشست با تشریح مفهوم اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه گفت: در حال حاضر دو نوع اعتبار مالیاتی در کشور اجرا می‌شود که شامل اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری است.

علیرضا شجاع‌مرادی افزود: بر اساس بند «ب» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه معادل ۱۰۰ درصد هزینه‌های پذیرفته‌شده طرح است که این اعتبار از مالیات شرکت کسر می‌شود و با درآمد یا هزینه شرکت تفاوت دارد.

مدیر دبیرخانه برنامه اعتبار مالیاتی ادامه داد: صرف ثبت درخواست یا تأیید اولیه طرح به معنای دریافت اعتبار مالیاتی نیست و پس از ارائه مستندات، فرایند بررسی و راستی‌آزمایی شرکت انجام می‌شود.

وی با اشاره به تجربه سه سال گذشته گفت: تاکنون حدود هزار و ۴۰۰ شرکت از مسیر اعتبار مالیاتی استفاده کرده‌اند و نزدیک به ۴۰ درصد این شرکت‌ها، دانش‌بنیان نبوده‌اند.

شجاع مرادی تاکید کرد: بنابراین، این برنامه صرفاً برای شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی نشده است و شرکت‌های صنعتی و تولیدی غیردانش‌بنیان نیز می‌توانند برای توسعه واحد‌های تحقیق و توسعه، ایجاد زیرساخت‌های فناورانه و اجرای پروژه‌های نوآورانه خود از این ظرفیت استفاده کنند.

مدیر دبیرخانه برنامه اعتبار مالیاتی درباره وضعیت استان اصفهان گفت: در سه سال گذشته، ۱۲۲ شرکت در استان اصفهان دست‌کم یک طرح در چارچوب این برنامه تعریف کرده‌اند و ۴۱۲ طرح به تأیید رسیده است. هزینه‌های مصوب اجرای این پروژه‌ها نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان بوده و تا زمان ارائه این گزارش، نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار مالیاتی به شرکت‌های استان اختصاص یافته است.

کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان، در این نشست هم گفت: یکی از مترقی‌ترین و کامل‌ترین قوانین تصویب‌شده، قانون جهش تولید دانش‌بنیان است که یکی از موارد ویژه آن بخش اعتبار مالیاتی است.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، نیز گفت: با توجه به ماهیت فعالیت‌های شرکت‌های عضو شهرک، واحد‌های مستقر در پنج شبکه تخصصی سازمان‌دهی شامل «هوش مصنوعی، فاوا و رباتیک»، «مواد پیشرفته، فولاد و صنایع معدنی»، «آب، محیط زیست و امنیت غذایی»، «نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی» و «فناوری‌های نرم، فرهنگی و صنایع خلاق» تقسیم‌بندی شده و ایجاد شبکه تخصصی «تجهیزات پزشکی و سلامت» نیز به تصویب شورای علمی رسیده است.

احسان یزدیان با اشاره به هم‌افزایی ظرفیت‌های شهرک با سازوکار اعتبار مالیاتی تحقیق‌وتوسعه، از آمادگی این مجموعه برای میزبانی طرح‌های شرکت‌های صنعتی و بورسی خبر داد.