در آخرین نشست هم‌اندیشی اقدامات استانی در آستانه برگزاری اجلاسیه نماز، مسئولان استان بر ضرورت انتقال نقش نماز از ابعاد فردی به عرصه‌های اجتماعی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ در آخرین نشست هم‌اندیشی اقدامات استانی در آستانه برگزاری اجلاسیه نماز، مسئولان استان بر ضرورت انتقال نقش نماز از ابعاد فردی به عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و همچنین نقش کلیدی مساجد در ترویج این شعائر تأکید کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی، نماینده ولی فقیه در استان، با تأکید بر اهمیت ویژه نماز در برنامه‌های فرهنگی، خاطرنشان کرد: تأثیر اجلاسیه نباید تنها محدود به زمان برگزاری باشد، بلکه باید اثرات عمیق و مستمری را در طول سال بر اقشار مختلف جامعه بر جای بگذارد.

استاندار کرمان نیز در این نشست با اشاره به ضرورت ترویج نماز در سطوح فردی، اجتماعی و عمومی، بر نقش‌آفرینی نسل جوان در این مسیر تأکید کرد و افزود: پررنگ شدن ابعاد اجتماعی نماز، تأثیرگذاری بیشتری در جامعه خواهد داشت.

طالبی، از مسئولان اجرایی، با اشاره به نقش راهبردی تشکل‌ها و نهادها، بر لزوم فعال‌سازی مساجد در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی فراتر از ابعاد صرفاً معنوی تأکید کرد.

در این نشست، حجت الاسلام عرب‌پور، رئیس ستاد اقامه نماز استان، با اعلام خبر مهم مبنی بر میزبانی کرمان از دهمین اجلاسیه سراسری نماز، از دستاورد‌های تاکنون این ستاد گفت. وی افزود: تاکنون ۱۰ مصوبه در این حوزه تصویب شده و از جمله دستاورد‌های اصلی، بهسازی ۶ مسجد بین‌راهی استان، راهیابی ۳ اثر و ۵۱ مقاله به سطح کشوری است.