خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند از مسدود شدن مسیرهای دسترسی به دریاچه تار و ممنوعیت ورود گردشگران و کوهنوردان به این منطقه تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت: بارش بیش از ۵۰ سانتی‌متر برف در ارتفاعات، شرایط نامساعد مسیرهای عبوری و ضرورت حفاظت از حیات‌وحش، از دلایل اعمال این محدودیت است. به گزارشرئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند از مسدود شدن مسیرهای دسترسی به دریاچه تار و ممنوعیت ورود گردشگران و کوهنوردان به این منطقه تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت: بارش بیش از ۵۰ سانتی‌متر برف در ارتفاعات، شرایط نامساعد مسیرهای عبوری و ضرورت حفاظت از حیات‌وحش، از دلایل اعمال این محدودیت است.

نقی میرزاکریمی افزود: به دنبال بارش سنگین برف در ارتفاعات دریاچه تار و نامساعد شدن وضعیت جاده‌ها و مسیرهای دسترسی، تمامی راه‌های عبوری به این منطقه مسدود شده و هرگونه ورود تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

وی گفت: علاوه بر مخاطرات ناشی از بارش برف و شرایط نامساعد جاده‌ای، حفظ آرامش حیات‌وحش در این فصل حساس نیز از مهم‌ترین دلایل اعمال محدودیت تردد در منطقه است و این منطقه به دلیل قرار گرفتن در حوضه‌های آبریز سد ماملو و نقش مؤثر در تأمین منابع آب شرب و کشاورزی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به‌صورت شبانه‌روزی توسط محیط‌بانان حفاظت می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند در پایان گفت: بر اساس مصوبات ستاد مدیریت بحران فرمانداری، ورود غیرمجاز به منطقه ممنوع بوده و با متخلفان مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.