کمیسیون جوانی جمعیت مجلس: در طرح جوانی جمعیت، اگر مادران خودرو دریافت کنند، تغییری در دهک خانواده ایجاد نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امیرحسین بانکی‌پور رئیس کمیسیون جوانی جمعیت مجلس گفت: قبلا این مشکل بود که تا مادری خودرو می‌گرفت، دهکش بالا می‌رفت. این موضوع از هدفمندی یارانه‌ها خارج شد به‌طوری که اگر مادران خودرو هم بگیرند، در دهکشان تاثیر نمی‌گذارد. مادرانی که در دو سال اخیر فرزندی به دنیا آورده‌اند، اگر دهکشان تغییر کرده، به سامانه هدفمندی یارانه‌ها مراجعه و اعتراض کنند تا رسیدگی شود.

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