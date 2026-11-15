رئیس جمهور برزیل در اجلاس آ سه آن گفت: برزیل پس از اعمال تعرفه‌های گمرکی آمریکا، درس بسیار مهمی گرفت، تصمیم گرفتیم به دنبال شرکای تجاری دیگری باشیم به جای اینکه به دولت آمریکا التماس کنیم.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از کلش ریپورت در شبکه اجتماعی ایکس، رئیس جمهور برزیل گفت: برزیل پس از آنکه ایالات متحده تصمیم گرفت تعرفه‌های گمرکی وضع کند، درس فوق‌العاده مهمی گرفت.

به‌جای اینکه گریه و زاری کنیم یا از دولت آمریکا التماس کنیم که به برزیل رحم کند، تصمیم گرفتیم به دنبال شرکای تجاری دیگری باشیم تا بتوانیم محصولات خود را به آنها بفروشیم و کالا‌های مورد نیازمان را از آنها خریداری کنیم.

لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برزیل گفت: ما می‌خواهیم در برزیل باتری و تراشه تولید کنیم؛ چراکه برزیل دیگر نمی‌خواهد صرفاً صادرکننده مواد خام و کالا‌های اولیه باشد.

برزیل می‌خواهد صادرکننده دانش و فناوری و محصولات مبتنی بر هوش و تخصص باشد.

این کشور ظرفیت آن را دارد که چنین جهشی را تجربه کند.