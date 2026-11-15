به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی علی‌نژاد با تأکید بر اهمیت حمایت از ورزشکاران و برنامه‌های آماده‌سازی آن ها، گفت: همواره حمایت از ورزشکاران و فراهم‌سازی بستر مناسب برای اجرای برنامه‌های آماده‌سازی و حضور موفق آن ها در رویداد‌های مهم بین‌المللی، از اولویت‌های فعالیت کمیته ملی المپیک بوده است. بر همین اساس، پیگیری‌های لازم برای بهره‌مندی ورزشکاران کشورمان از حمایت‌های مالی و دریافت و پرداخت کمک‌هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در قالب برنامه‌های بین‌المللی نیز به‌طور مستمر در دستور کار این کمیته قرار داشته است.

وی افزود: در همین راستا و در چارچوب برنامه حمایتی واحد همبستگی المپیک (Olympic Solidarity) کمیته بین‌المللی المپیک، مرحله سوم بورسیه‌های ورزشکاران با هماهنگی واحد همبستگی کمیته ملی المپیک، به ۱۲ نماینده کشورمان در هشت رشته ورزشی پرداخت شد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به نحوه پرداخت این حمایت مالی، گفت: بورسیه‌های مذکور هر چهار ماه یک‌بار و به صورت نقدی در اختیار ورزشکاران قرار می‌گیرد که مبلغ پرداختی به هر ورزشکار در مرحله سوم، ۶۳۸ میلیون تومان بوده است.

علی‌نژاد افزود: برنامه بورسیه‌های همبستگی المپیک با هدف پشتیبانی از ورزشکاران نخبه و مستعد کشور‌های مختلف، کمک به ارتقای سطح آمادگی و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور موفق آنان در رقابت‌های بین‌المللی و مسیر کسب سهمیه بازی‌های المپیک اجرا می‌شود. این حمایت‌ها می‌تواند بخشی از هزینه‌های مرتبط با تمرین، مربیگری، تجهیزات و حضور در مسابقات را پوشش دهد و فرصت بیشتری برای تمرکز ورزشکاران بر برنامه‌های آماده‌سازی فراهم آورد.

برنامه بورسیه‌های همبستگی المپیک در دوره چهارساله ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ نیز با تمرکز بر حمایت از ورزشکاران در مسیر بازی‌های المپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، ۱۲ ورزشکار ایرانی دریافت‌کننده مرحله سوم بورسیه‌های همبستگی المپیک در رشته‌های مختلف عبارتند از:

تکواندو: ناهید کیانی، آرین سلیمی و مبینا نعمت‌زاده

کشتی: علیرضا مهمدی و رحمان عموزاد

شمشیربازی: علیرضا پاکدامن

وزنه‌برداری: علی داودی

صخره‌نوردی: رضا علیپور

روئینگ: فاطمه مجلل

تیراندازی: هانیه رستمیان

تیروکمان: مبینا فلاح و گیسا بایبوردی

در مجموع، در این مرحله مبلغ ۷ میلیارد و ۶۵۶ میلیون تومان به ۱۲ ورزشکار کشورمان اختصاص یافته است.