تیم فوتسال زیر ۱۹ سال چادرملو اردکان در مرحله دوم مسابقات لیگ مناطق کشور، در دیداری جذاب و نفس‌گیر برابر میزبان خود پاس مشهد به تساوی ۳ بر ۳ رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این دیدار، فوتسالیست‌های جوان چادرملو تا دقایق پایانی از حریف پیش بودند، اما در لحظات پایانی مسابقه گل تساوی را دریافت کردند تا این دیدار در نهایت با نتیجه ۳ بر ۳ به پایان برسد.

آریا تکاور، مهرگان آذرکمند و امید آزمون گل‌های چادرملو را در این مسابقه به ثمر رساندند.

تیم فوتسال زیر ۱۹ سال چادرملو اردکان فردا در آخرین دیدار خود در مرحله دوم این رقابت‌ها، به مصاف آذرخش زرندیه خواهد رفت.