به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهرداد یحیایی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قزوین، در نشست خبری بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان، با اشاره به اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی گفت: ۱۰۸ طرح آموزشی با ظرفیت یک‌هزار و ۵۹۹ کلاس درس در استان در دست اجراست که بخشی از آنها پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد دارند.

وی افزود: در دو سال گذشته ۶۱ طرح آموزشی با زیربنای حدود ۴۶ هزار مترمربع تکمیل شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال ۲۰ پروژه دیگر به بهره‌برداری برسد.

سرانه فضای آموزشی؛ از ۳ متر تا هدف ۵ متر

یحیایی با اشاره به تحصیل ۲۴۱ هزار و ۶۹۱ دانش‌آموز در یک‌هزار و ۸۰۹ مدرسه استان تصریح کرد: هم‌اکنون سرانه فضای آموزشی در برخی مناطق، به‌ویژه شهر قزوین و شهرستان البرز، کمتر از سه مترمربع است؛ در حالی که هدف‌گذاری آموزش‌وپرورش دستیابی به حداقل پنج مترمربع برای هر دانش‌آموز است.

مهرگان؛ ۳۱ مدرسه برای ۶۰ هزار نفر

وی شهر مهرگان را از مناطق دارای کمبود فضای آموزشی دانست و گفت: این شهر با جمعیتی حدود ۶۰ هزار نفر، ۳۱ مدرسه فعال و ۱۷ فضای فیزیکی آموزشی دارد و تکمیل طرح‌های در دست اجرا می‌تواند بخشی از نیاز‌های آموزشی این منطقه را برطرف کند.

رشد چهاربرابری تعهدات خیرین

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان از رشد چهاربرابری تعهدات خیرین مدرسه‌ساز نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: قزوین در تحقق تعهدات خیرین رتبه دوم کشور و در بهره‌گیری از ظرفیت صنایع و شرکت‌ها برای مشارکت در مدرسه‌سازی رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

بهره‌برداری از ۶۱ پروژه با ۳۱۲ کلاس درس

مجتبی پورعباسی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین، نیز در این نشست با اشاره به بهره‌برداری از ۶۱ پروژه شامل ۳۱۲ کلاس درس در دو مرحله گفت: برای اجرای این پروژه‌ها حدود دو همت هزینه شده و ۵۸ پروژه از مجموع طرح‌های تعریف‌شده با مشارکت خیرین مدرسه‌ساز در حال اجراست.

وی با اشاره به ظرفیت قانونی نشان‌دار کردن مالیات‌ها برای حمایت از مدرسه‌سازی افزود: ۳۱ پروژه آموزشی استان برای مشارکت مؤدیان مالیاتی معرفی شده است و افراد می‌توانند هنگام پرداخت مالیات قطعی خود، پروژه مورد نظر را انتخاب و بخشی از مالیاتشان را به آن اختصاص دهند؛ این مشارکت با مبالغ ۱۰۰ هزار تومان به بالا نیز امکان‌پذیر است.

۱۴ تفاهم‌نامه با مسکن و شهرسازی

پورعباسی از انعقاد ۱۴ تفاهم‌نامه با مجموعه مسکن و شهرسازی برای ساخت مشارکتی مدارس خبر داد و گفت: هشت مدرسه از این تعداد در شهر مهرگان پیش‌بینی شده که عملیات اجرایی هفت مدرسه آغاز شده است.

وی میانگین سرانه فضای آموزشی استان را حدود پنج‌ونیم مترمربع اعلام کرد و افزود: سرانه شهر قزوین حدود ۳.۲ مترمربع و مهرگان در گذشته حدود ۲.۸۶ مترمربع بوده است که با تکمیل پروژه‌های پیش‌بینی‌شده، سرانه آموزشی مهرگان می‌تواند به بیش از ۴.۳ مترمربع برسد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان همچنین از آغاز اجرای پروژه‌ای با مشارکت شرکت ریسندگی گیلان خبر داد و پروژه دارالفنون با زیربنای حدود هشت هزار مترمربع را از دیگر طرح‌های مهم آموزشی استان برشمرد که قرار است به‌زودی با حضور وزیر آموزش‌وپرورش افتتاح شود.

نقش رسانه‌ها در گسترش فرهنگ مدرسه‌سازی

مسعود رحمانی، رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان قزوین، با تأکید بر نقش رسانه‌ها در گسترش فرهنگ مدرسه‌سازی گفت: توسعه فضا‌های آموزشی، سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندان کشور است و تحقق این هدف نیازمند مشارکت خیرین، صنایع، مجموعه‌های اقتصادی و همراهی مردم است.

وی خواستار انعکاس نیاز‌های آموزشی مناطق مختلف استان و معرفی ظرفیت‌های مشارکت در مدرسه‌سازی از سوی رسانه‌ها شد و بر ضرورت تداوم همکاری خیرین برای تکمیل پروژه‌های آموزشی تأکید کرد.

یحیایی نیز در پایان با تأکید بر استفاده از ظرفیت صنایع و شرکت‌ها و بهره‌گیری از مشوق‌های مالیاتی، همراهی دستگاه‌های اجرایی و خیرین را در پیشبرد نهضت توسعه عدالت آموزشی ضروری دانست.