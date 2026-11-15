به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی شه‌نظری بیان کرد: چهار سایت مخابراتی جدید در سه شهرستان ایذه، صیدون و دزفول برای پوشش ارتباطی ۸۳۳ نفر از روستاییان این مناطق و در راستای توسعه شبکه ارتباطی روستایی راه اندازی شده است.

وی در ادامه با اشاره به جانمایی سایت‌های راه اندازی شده گفت: سایت های جدید تلفن همراه در روستای عباس‌آباد فخرایی و عباس‌آباد اشرفی شهرستان دزفول و روستاهای پشت‌پَر صیدون و دالوزهرا از توابع شهرستان ایذه نصب و راه اندازی شدند.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان با اشاره به تخصیص ۵۵۵ میلیارد ریال برای نصب این تعداد سایت ادامه داد: توسعه ارتباطات در روستاها، نقش مهمی در تسهیل دسترسی مردم به خدمات عمومی، اقتصادی و الکترونیکی دارد.

شه نظری گفت: با اجرای این طرح ها، بستر بهره‌مندی بیشتر ساکنان مناطق روستایی از امکانات شبکه ملی اطلاعات فراهم شده و مسیر تحقق عدالت ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال هموارتر می‌شود.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز برای راه‌اندازی سایت های نام برده از محل اعتبارات طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) تامین شده است اظهار کرد: دسترسی به ارتباطات پایدار، یکی از نیازهای اساسی جوامع روستایی است.

وی عنوان کرد: توسعه این زیرساخت‌ها فرصت استفاده از خدمات دیجیتال، آموزشی و الکترونیکی را افزایش می‌دهد و به تقویت حضور روستاها در شبکه ملی اطلاعات و کاهش شکاف دیجیتال کمک می‌کند.

به گفته مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان از ابتدای دولت چهاردهم، ۲۰۹ روستای خوزستان با اعتباری بالغ بر یک همت به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.