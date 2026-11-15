به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مراسم رونمایی از کتاب‌های مناظره و میزگرد‌های چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران، امروز در اداره کل روابط عمومی صدا و سیما برگزار شد.

این کتاب‌ها به همت مهرشاد غفاری زاده پژوهشگر و اسحاق سلطانی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تدوین و گردآوری شده است.

سلطانی در این مراسم، با اشاره به اهمیت گردآوردی این کتاب به عنوان دستمایه‌ای برای کار آینده پژوهشگران، گفت: در این آثار در کنار اینکه داده‌های خام دو مناظره مرحله دوم انتخابات و سه میزگرد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری جمع آوری شده، سعی داشتیم نگاهی تحلیلی به شرایط برگزاری این انتخابات حساس داشته باشیم.

وی افزود: در برهه‌ای که کشورمان با فقدان ناگهانی رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی مواجه شده بود، اما آن چنان نظام حقوقی و حاکمیتی کشور استوار و برقرار بود که خیلی زود در چارچوب قانون اساسی کشور، مقدمات و تمهیدات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چیده شد. وی افزود: پس کتاب حاضر به نوعی هم گردآوری و تدوین مناظره هاست و هم تالیف.