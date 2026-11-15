مدیرکل هواشناسی گیلان از بارش باران و برف از امشب در مناطق مختلف استان خبر داد و گفت: دریای خزر تا سه شنبه برای فعالیت‌های دریانوردی و صید نامناسب است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با صدور هشدار سطح نارنجی و نفوذ تدریجی سامانه سرد و بارشی به آسمان گیلان، افزایش ابر و مه آلودگی هوا، بارش باران همراه با وزش باد و رعد و برق از امشب در مناطق جلگه‌ای و برف در مناطق کوهستانی استان آغاز شده و تا صبح سه شنبه ادامه دارد.

وی از کاهش ۸ تا ۱۴ درجه‌ای دمای هوای گیلان در این مدت خبر داد و افزود: دریای کاسپین با ارتفاع موج یک و نیم تا ۳ متر، برای فعالیت‌های دریانوردی و صید در این مدت نامناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان گیلان با اشاره به گرم‌ترین منطفه استان در شبانه روز گذشته، ازبرم سیاهکل با ۲۸ درجه دما و سردترین منطقه، آبکنار انزلی با ۷ درجه دما، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۳ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۶۰ درصد است.

دادرس از خروج تدریجی این سامانه سرد و بارشی از آسمان گیلان از روز سه شنبه خبر داد.