استاندار مازندران همزمان با سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار را تبریک گفت.

استاندار مازندران روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار را تبریک گفت

استاندار مازندران روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مهدی یونسی استاندار مازندران همزمان با سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار را تبریک گفت.

متن پیام استاندار مازندران به شرح ذیل است:

کتاب، گنجینه ماندگار خرد بشری و آیینه روشن فرهنگ و تمدن ملت‌هاست؛ سرچشمه‌ای زلال از دانایی که چراغ اندیشه را فروزان می‌سازد و مسیر تعالی و پیشرفت جوامع را هموار می‌کند.

بی‌تردید، بالندگی فرهنگی و توسعه پایدار، در گرو انس با کتاب و نهادینه‌سازی فرهنگ مطالعه در تار و پود زندگی اجتماعی است.

هفته کتاب، فرصتی مغتنم برای پاسداشت مقام والای کتاب و تکریم تلاشگران عرصه دانایی، به‌ویژه کتابدارانی است که با عشق و تعهد، چراغ کتابخانه‌ها را روشن نگاه داشته و در گسترش آگاهی و اعتلای سرمایه فرهنگی جامعه نقش‌آفرینی می‌کنند.

اینجانب ضمن گرامیداشت این مناسبت فرخنده، از خدمات ارزشمند کتابداران و فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی قدردانی نموده و فرارسیدن هفته کتاب را به خانواده بزرگ کتابخانه‌های عمومی، اعضا و کتابخوانان فرهیخته استان مازندران تبریک عرض می‌کنم.

امیدوارم با همت و هم‌افزایی مجموعه‌های فرهنگی و همراهی مردم فرهنگ‌مدار مازندران، کتاب بیش از پیش در متن زندگی مردم جای گیرد و افق‌های روشن‌تری از آگاهی، دانایی و پیشرفت فراروی نسل امروز و فردای این سرزمین گشوده شود.