مدیرکل سیمای استان‌های سازمان صداوسیما با تشریح روند تولید مجموعه‌های نمایشی در مراکز استانی، از تولید مجموعه هایی با محوریت مسائل اجتماعی، هویت بومی، ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی و اولویت‌های هر منطقه خبر داد و گفت: مجموعه‌های نمایشی استانی علاوه بر معرفی اقوام و جغرافیای ایران، زمینه احیای چرخه تولیدات حرفه‌ای و پرورش استعداد‌های بومی را فراهم می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بهنام حیدری، مدیرکل سیمای استان‌های سازمان صداوسیما، با حضور در استودیو شبکه خبر، با اشاره به پخش مجموعه «امیدوارها» از شبکه یک افزود: ایده اولیه این مجموعه از سال ۱۴۰۱ در معاونت استان‌ها مطرح شد و پس از طی مراحل نگارش و پیش‌تولید و پشت سر گذاشتن برخی وقفه‌ها، سرانجام تولید آن در استان یزد به نتیجه رسید.

وی با بیان اینکه انتخاب جغرافیای تولید مجموعه بر اساس موضوع و محتوای قصه انجام می‌شود، گفت: مجموعه های برآمده از معاونت استان‌ها باید به مسائل، هویت و اولویت‌های جدی همان استان بپردازند. به همین دلیل، ابتدا موضوع و ظرفیت‌های منطقه‌ای بررسی می‌شود و سپس ایده متناسب با آن جغرافیا به طرح، فیلمنامه و مرحله تولید می‌رسد.

حیدری درباره انتخاب استان یزد برای تولید «امیدوارها» گفت: موضوعاتی همچون سبک زندگی، جمعیت و خانواده و تولید از اولویت‌های مورد توجه در این مجموعه بود. یزد نیز به دلیل ظرفیت‌های گردشگری سلامت، درمان ناباروری و پیشینه صنعتی در حوزه نساجی و کارخانه‌های ریسندگی و بافندگی، بستر مناسبی برای روایت این داستان محسوب می‌شد.

مدیرکل سیمای استان‌ها با تأکید بر ضرورت بازنمایی هویت مناطق مختلف کشور در تولیدات تلویزیونی تصریح کرد: یکی از مطالبات مردم این است که قصه‌ها، قهرمانان، تاریخ، معماری، لهجه و مسائل واقعی استان خود را در مجموعه های تلویزیونی ببینند. هویت‌های محلی اقوام و مناطق مختلف، اجزای شکل‌دهنده هویت ملی ایران هستند و باید در آثار نمایشی بازتاب پیدا کنند.

وی با اشاره به نتایج یک نظرسنجی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ افزود: بر اساس این نظرسنجی، حدود ۶۴ درصد مردم معتقد بودند خود و هویتشان را در مجموعه های تلویزیونی ندیده‌اند. بنابراین، تولید آثار برآمده از مسائل و اولویت‌های واقعی استان‌ها می‌تواند به شناخت بهتر مردم از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی مناطق مختلف کمک کند.

حیدری همچنین به تولید مجموعه «آسباد» در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: این استان از جمله مناطقی است که با وجود ظرفیت‌های فراوان، همچنان در بازنمایی درست هویت و زندگی مردم آن نیازمند توجه بیشتری است. نباید تصویر مردم سیستان و بلوچستان صرفاً با کلیشه‌هایی مانند قاچاق پیوند بخورد، بلکه باید ظرفیت‌ها، مفاخر، جاذبه‌های گردشگری و توانمندی‌های اقتصادی این منطقه نیز معرفی شود.

وی افزود: مجموعه «سرخ‌دار» در مازندران نیز با محوریت حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی تولید شد و پس از پخش از شبکه تماشا و شبکه یک با مخاطبان ارتباط برقرار کرد.

مدیرکل سیمای استان‌ها از تولید آثار دیگری در مراکز استانی خبر داد و افزود: یک مجموعه دفاع مقدسی در استان سمنان در مرحله پیش‌تولید قرار دارد. همچنین مجموعه ای با موضوع انتخابات و شورا‌های شهر و روستا آماده پخش است که زمان‌بندی پخش آن متناسب با نزدیک شدن به موعد انتخابات انجام خواهد شد.

حیدری یکی از دستاورد‌های مهم تولید مجموعه‌های نمایشی در استان‌ها را فعال شدن دوباره چرخه تولیدات حرفه‌ای در این مناطق دانست و گفت: ساخت یک مجموعه، گروه گسترده‌ای از عوامل جلوی دوربین و پشت دوربین، از بازیگران و هنرمندان تئاتر تا تصویربرداران، کارگردانان و نیرو‌های فنی را درگیر می‌کند.

وی افزود: به دلیل محدودیت‌های مالی، معمولاً فرصت تولیدات حرفه‌ای و جدی در استان‌ها کمتر فراهم می‌شود، اما با اجرای این طرحها، نیرو‌های مستعد بومی امکان کسب تجربه، ارتقای مهارت و حضور در تولیدات حرفه‌ای را پیدا می‌کنند.

وی با اشاره به حضور بازیگران شناخته‌شده در کنار هنرمندان بومی در مجموعه «امیدوارها» گفت: تلاش شده است ظرفیت‌های بازیگری استان یزد به شکل گسترده در این مجموعه به کار گرفته شود. همچنین در زمینه استفاده از لهجه، بازیگران بومی که توانایی مناسبی در بیان لهجه یزدی داشته‌اند، با همین ویژگی در مجموعه حضور یافته‌اند و از بازیگران ملی نیز انتظار نشده است که الزاماً با لهجه محلی صحبت کنند.

مدیرکل سیمای استان‌ها درباره محتوای مجموعه «امیدوارها» و پرداختن آن به موضوع خانواده و جمعیت افزود: این موضوع از اولویت‌های جدی تولیدات نمایشی است و تلاش می‌کنیم با روایت داستان‌های جذاب، به اهمیت خانواده، پویایی زندگی خانوادگی و نقش آن در شکل‌گیری ایران قوی بپردازیم.

وی همچنین با اشاره به تجربه موفق مجموعه «سوجان» در استان گیلان گفت: این مجموعه با استقبال خوبی مواجه شد و حتی مخاطبان درباره زمان تولید فصل دوم آن پرس‌وجو می‌کنند. حساسیت ما این است که فصل بعدی از نظر کیفیت فیلمنامه و تولید، ضعیف‌تر از فصل نخست نباشد. درباره «امیدوارها» نیز در صورت دریافت بازخورد مثبت مخاطبان، می‌توان به تولید فصل‌های بعدی فکر کرد.

حیدری در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به تولید فیلم «ستاره سربی» در صداوسیمای مرکز زنجان اشاره کرد و گفت: این اثر روایتگر بخشی از زندگی امیر سرلشکر شهید غلامرضا مخبری، فرمانده‌ای است که سال ۱۳۶۱ در ارتفاعات دارساوین در محور بانه و سردشت به شهادت رسید.

وی افزود: این طرح با همکاری صداوسیمای مرکز زنجان، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان و با پشتیبانی استانداری زنجان در حال تولید است. بخشی از عوامل آن از تهران و بخشی نیز از ظرفیت‌های هنری استان زنجان انتخاب شده‌اند. پشتیبانی لجستیکی و تدارکاتی پروژه نیز با همکاری نیروی زمینی ارتش و تیپ ۲۱۶ زرهی زنجان انجام می‌شود.

حیدری با بیان اینکه هدف اولیه این طرح تولید یک اثر داستانی بلند در قالب تله‌فیلم بوده است، افزود: کیفیت نهایی اثر می‌تواند زمینه حضور آن در جشنواره‌ها و حتی اکران سینمایی را فراهم کند. هدف اصلی، معرفی یکی از قهرمانان دفاع مقدس و آشنایی نسل امروز با رشادت‌های این شهید است.

مدیرکل سیمای استان‌ها در تشریح برنامه‌های آینده این معاونت گفت: تولید مجموعه‌های نمایشی اپیزودیک از دیگر برنامه‌های در دست پیگیری است. در این طرح تلاش می‌شود موضوعاتی مانند جنگ رمضان، انتخابات و مسائل و قصه‌های بومی و محلی با استفاده از ظرفیت‌های تولیدی مراکز استانی به تصویر کشیده شود.

وی افزود: در این برنامه حدود ۱۰ تا ۱۲ استان به‌صورت هم‌زمان درگیر تولید خواهند شد و آثار تولیدشده در قالب یک مینی‌سریال به مخاطبان عرضه می‌شود.

حیدری همچنین از پژوهش و نگارش یک مجموعه داکیودراما (مستند داستانی) خبر داد و گفت: این اثر با موضوع شهدای مظلوم حوادث شبه‌کودتای ۱۸ و ۱۹ دی در دست پژوهش، نگارش و پیش‌تولید است و تلاش می‌کنیم آن را به سالگرد این رویداد برسانیم.

وی با اشاره به تفاوت ظرفیت‌های تولیدی مراکز استانی گفت: همه استان‌ها از نظر تعداد عوامل حرفه‌ای و امکانات تولید در شرایط یکسانی قرار ندارند، برخی استان‌ها به دلیل میزبانی از طرحهای ملی، ظرفیت نمایشی بالاتری دارند و در مناطق دیگر نیز تلاش می‌کنیم با استفاده از نیرو‌های استان‌های همجوار و عوامل حرفه‌ای ملی، امکان استمرار و ارتقای تولیدات نمایشی را فراهم کنیم.