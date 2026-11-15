به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رئیس‌جمهور دستور بسیج امکانات و ارائه حداکثر خدمات درمانی و امدادی به مصدومان را صادر کرد و همچنین وزیر کشور را مأمور پیگیری ویژه ابعاد حادثه و هماهنگی برای تسریع در امدادرسانی و درمان حادثه‌دیدگان کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار ایلام نیز با حضور در آیین بزرگداشت جان‌باختگان؛ با خانواده‌های داغدار ابراز همدردی کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ایلام نیز با حضور در بیمارستان گنجویان دزفول؛ از مصدومان عیادت و روند درمان آنان را پیگیری کرد.

مجمع نمایندگان استان نیز ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار؛ خواستار بررسی دقیق علل وقوع حادثه و رسیدگی فوری به مصدومان شد. همچنین با اعلام استاندار ایلام، مدارس نوبت عصر شهرستان آبدانان در تمامی مقاطع برای فراهم‌سازی مقدمات مراسم تشییع و خاکسپاری جان‌باختگان تعطیل شد.

در پی این سانحه، نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار ایلام یک روز عزای عمومی در سراسر استان و دو روز در شهرستان آبدانان اعلام کردند.