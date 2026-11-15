عضو هیئت امنای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، نقش علامه طباطبایی را در شکل‌گیری جریان فکری انقلاب اسلامی و گسترش اندیشه اسلامی معاصر برجسته توصیف و تاکید کرد هیچ‌کس به اندازه ایشان در ایجاد پل بین دانشگاه و حوزه مؤثر نبود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غلامعلی حدادعادل در آئین بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت علّامه آیت‌اللَه‌العظمیٰ حاج سید محمدحسین طباطبایی قدس‌اللَه‌نفسه‌الزکیة در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ، با تشریح نقش علمی و فکری وی در مواجهه با جریان‌های فکری دوران معاصر ، ایشان را از چهره‌های اثرگذار در دفاع عقلانی از دین، توجه به مسائل علوم انسانی و تربیت اندیشمندان برجسته دانست.

عضو هیئت‌امنای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ، ضمن ابراز خرسندی از حضور دوباره در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، این مجموعه را یکی از کانون‌های مهم شکل‌دهی به اندیشه نسل آینده توصیف کرد و گفت: همان‌گونه که برای تقویت جسم، غذا تهیه می‌شود، برای پرورش روح، فکر و ذهن نیز باید نهادی مسئولیت تأمین خوراک فکری نسل آینده را بر عهده داشته باشد، سازمان پژوهش چنین نقشی دارد و از این رو، شناخت و معرفی متفکرانی که می‌توانند راهنمای نسل آینده باشند، برای این مجموعه اهمیت و اولویت دارد.

علامه طباطبایی؛ پیشگام دفاع عقلانی از دین در برابر جریان‌های فکری معاصر

عضو هیئت امنای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، با اشاره به شرایط فکری و اجتماعی ایران در دهه‌های پس از مشروطه و به‌ویژه سال‌های پس از شهریور ۱۳۲۰، افزود : جامعه ایران در آن دوران با دو جریان فکری اثرگذار، یعنی غرب‌گرایی و مارکسیسم مواجه بود که هر یک با مبانی و روش‌های متفاوت، در تقابل با دین و معنویت قرار داشتند. در چنین فضایی، حوزه‌های علمیه نیز برای پاسخ‌گویی به شبهات جدید و مواجهه با اندیشه‌های وارداتی، با دشواری‌هایی روبه‌رو بودند.

وی یکی از ویژگی‌های برجسته علامه طباطبایی را انتخاب زبان عقل و استدلال فلسفی برای پاسخ‌گویی به این جریان‌ها دانست و گفت : علامه به‌خوبی دریافته بود که برای گفت‌و‌گو با کسانی که مبانی وحیانی و دینی را نمی‌پذیرند، نمی‌توان تنها به استناد‌های نقلی بسنده کرد؛ ازاین‌رو، با تکیه بر تفکر فلسفی و استدلال عقلانی، مسیر تازه‌ای برای دفاع از معارف دینی گشود. تألیف کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم» با شرح و توضیحات شهید مرتضی مطهری، از نمونه‌های برجسته این رویکرد بود؛ اثری که در فضای فکری دهه‌های سی و چهل و سال‌های پس از آن، پشتوانه مهمی برای جوانان و دانشگاهیان در مواجهه با شبهات فلسفی و مارکسیستی به شمار می‌رفت.

حدادعادل با اشاره به جایگاه تفسیر المیزان در اندیشه علامه طباطبایی، توجه به ابعاد اجتماعی و انسانی مفاهیم قرآن را از دیگر وجوه برجسته آثار ایشان برشمرد و گفت : علامه با طرح مباحثی درباره مسائل اجتماعی اسلام و ارائه خوانشی عمیق از مفاهیم قرآنی، زمینه‌ای فراهم کرد تا معارف دینی با مسائل و پرسش‌های جدید جامعه پیوند بخورد. به این ترتیب، ایشان از نخستین چهره‌هایی بود که میان معارف سنتی حوزه و مباحث جدید علوم انسانی و اجتماعی ارتباطی جدی برقرار کرد.

پیوند حوزه و دانشگاه؛ میراث ماندگار علامه

وی تربیت شاگردان برجسته را از دیگر خدمات ماندگار علامه طباطبایی دانست و با اشاره به شخصیت‌هایی همچون شهید مرتضی مطهری و شهید محمدحسین بهشتی، نقش ایشان را در شکل‌گیری جریان فکری انقلاب اسلامی و گسترش اندیشه اسلامی معاصر برجسته توصیف کرد.

حدادعادل افزود : هیچ‌کس به اندازه علامه طباطبایی در ایجاد پل بین دانشگاه و حوزه مؤثر نبود. علامه پایه‌های این پل را استوار کرد و شخصیت‌هایی مانند آقای مطهری و آقای بهشتی سطح این پل را ساختند.

عضو هیئت امنای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ، با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و معنوی علامه طباطبایی، اخلاص، صفای باطن، عرفان و محبت عمیق ایشان به پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت (ع) را از عوامل برکت‌بخش به تلاش‌های علمی و فکری آن عالم بزرگ دانست.

وی با نقل خاطره‌ای از دیدار خود با علامه در قم، به سلوک معنوی و توجه عمیق ایشان به ذکر و یاد خدا اشاره کرد و تأکید داشت که شخصیت علامه، تلفیقی کم‌نظیر از قدرت استدلال فلسفی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و معنویت عمیق بود.

حدادعادل با تأکید بر ضرورت شناخت بیشتر آثار و اندیشه‌های علامه طباطبایی ، مطالعه میراث علمی ایشان را برای شناخت ریشه‌ها و تبار فکری انقلاب اسلامی و تفکر اسلامی معاصر ضروری دانست.