به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، این درگیری حدود سه ماه پیش میان دو خانواده در بخش دیشموک رخ داده بود که با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه و همراهی بزرگان، ریش سفیدان و سران طوایف به صلح و سازش منتهی شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه در نشست صلح که با حضور اعضای شورای تامین، مسئولان محلی و جمعی از بزرگان و معتمدان برگزار شد با اشاره به آثار جبران ناپذیر قتل، تاکید کرد: نباید اجازه داد یک خون ریخته شده زمینه ریخته شدن خون دیگری را فراهم کند.

رضا رستم‌نژاد در ادامه با قدردانی ویژه از خانواده اولیای دم، بزرگواری آنان را در فراهم شدن زمینه سازش جلوه‌ای از کرامت انسانی دانست و تاکید کرد: هرگونه گذشت باید با اراده آزاد و آگاهی کامل صورت پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: حمایت دستگاه قضایی از سازش به معنای نادیده گرفتن جرم نیست، بلکه در کنار اجرای قانون، از این ظرفیت برای کاهش آسیب‌های اجتماعی استفاده می‌شود.