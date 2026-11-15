مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان، تعداد کشته‌های ناشی از تصادفات رانندگی را در ۶ ماهه سال جاری ۱۸۷ نفر اعلام کرد و گفت: این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن که ۲۰۲ نفر بوده، ۷ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عادل مصدقی در نشست با صنوف حمل و نقل به مناسبت سالروز جهانی یادمان قربانیان سوانح جاده‌ای در اتحادیه بار استان، اظهارکرد: این آمار کاهشی در بخش راکبین موتورسوار و عابرین پیاده قابل توجه است.

وی، ضرورت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، پلیس راهور و شهروندان و نیز فرهنگ سازی ایمنی و نقش خانواده ها، مادران و سرنشینان خودرو در کاهش آمار تصادفات را بسیار مهم و تاثیرگذار دانست.

مصدقی افزود: اگر فرهنگ سازی نباشد و هریک از دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌ها به سهم خود، برنامه‌های ویژه‌ای برای فرهنگ سازی ایمنی جاده‌ای انجام ندهند، بهترین زیرساخت‌های جاده‌ای هم در کاهش تصادفات رانندگی جوابگو نیست.

دبیر کمیسیون ایمنی راه‌های استان، ادامه داد: برای تداوم روند کاهشی تلفات جاده‌ای در طول سال نیاز است که در هر جایگاه اجتماعی قرار داریم فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی رانندگی ایمن و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بویژه در قشر جوانان جهت حفظ جان خودشان و دوستان و خانواده‌ها مورد تأکید است.

۲۳ الی ۲۹ آبان ماه سالروز جهانی یادمان قربانیان حوادث جاده‌ای نامگذاری شده که اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان متناسب با وظایف سازمانی، برنامه‌هایی را در این هفته در دست اجرا دارد.