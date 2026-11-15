به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: در جریان نشست سه‌روزه شورای ملی ثبت و حریم آثار غیرمنقول که هفته گذشته با حضور مدیرکل مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی در اصفهان برگزار شد، پرونده‌های مرتبط با آثار تاریخی اقلیت‌های مذهبی استان در کنار پرونده ثبت مساجد، قلعه‌ها حمام‌ها و بنا‌های تاریخی واجد ارزش استان مورد بررسی قرار گرفت و آثار واجد شرایط در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدند.

سید روح‌الله سیدالعسگری افزود: خانه آبراهامیان، یتیم‌خانه سابق ارامنه که در حال حاضر موزه موسیقی ارامنه اصفهان در آن فعالیت می‌کند، از جمله بنا‌های تاریخی متعلق به اقلیت‌های مذهبی است که در این فرایند به ثبت ملی رسید.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به ثبت گورستان‌های تاریخی ارامنه در این نشست ادامه داد: گورستان ارامنه هوانس شماره یک و شماره دو در فریدونشهر، گورستان ارامنه محله وسط با نام مریم مقدس، گورستان ارامنه محله بالا با نام نرسس مقدس، گورستان ارامنه محله برف‌انبار (سنگباران)، گورستان‌های ارامنه روستا‌های خلیل‌آباد، خنگ، سروشجان، بیجگرد و میلاگرد از جمله پرونده‌های بررسی‌شده در شورای ملی ثبت بودند که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدند.

سیدالعسگری با تأکید بر اهمیت آثار تاریخی اقلیت‌های مذهبی در شناخت پیشینه فرهنگی استان اصفهان افزود: پیروان ادیان و مذهب‌های مختلف قرن‌ها در کنار یکدیگر در این استان زندگی کرده‌اند و حاصل این همزیستی تاریخی، شکل‌گیری مجموعه ارزشمندی از بناها، محوطه‌ها، گورستان‌ها و دیگر یادگار‌های فرهنگی است که بخشی از هویت تاریخی اصفهان را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: این آثار تنها متعلق به جامعه‌ای خاص نیستند، بلکه بخشی از میراث تاریخی و فرهنگی اصفهان به شمار می‌روند و شناسایی، مستندسازی، ثبت ملی و حفاظت از آنها می‌تواند در صیانت از تنوع فرهنگی و انتقال این میراث به نسل‌های آینده نقش مؤثری داشته باشد.

استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار اثر تاریخی (حدود ۲ هزار اثر ملی و ۱۵ اثر ثبت جهانی) و بیش از ۶۰۰ خانه تاریخی و جاذبه‌های مختلف طبیعی، فرهنگی، مذهبی و تفریحی در کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد.