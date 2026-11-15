کارشناس هواشناسی کشاورزی از بارش باران و برف، رگبار و رعدوبرق و کاهش محسوس دما در نیمه شمالی کشور در روز‌های آینده خبر داد و بر ضرورت تسریع در برداشت محصولات کشاورزی و انتقال آنها به مکان‌های مسقف تأکید کرد.

بر اساس گزارش کارشناس هواشناسی کشاورزی و با توجه به پایدار نسبی جو کشور، این هفته فرصتی مناسبی برای تکمیل کشت پاییزه و جمع آوری و انتقال محصولات کشاورزی است.



به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای مکوندی از بارش باران و برف، رگبار و رعدوبرق و کاهش محسوس دما در نیمه شمالی کشور طی روزهای آینده خبر داد و بر ضرورت تسریع در برداشت محصولات کشاورزی و انتقال آن‌ها به مکان‌های مسقف تأکید کرد.

پاکسازی انهار و جوی‌های آب، تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی و خودداری از سم‌پاشی و محلول‌پاشی در مناطق تحت تأثیر بارش را توصیه شده است.



مجتبی روحی گزارش می دهد: