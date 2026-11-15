به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ پاسدار شهرام صفادوست، فرمانده جدید حوزه مقاومت بسیج اصناف شهرستان بویراحمد، با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو گفت: تقویت نظارت بر بازار و همکاری با دستگاه‌های متولی برای کنترل قیمت‌ها، جلوگیری از گران‌فروشی و مقابله با تخلفات صنفی از اولویت‌های این حوزه خواهد بود.

وی افزود: استفاده از ظرفیت بسیج اصناف برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، کمک به تأمین و توزیع مناسب کالا‌های اساسی، شناسایی مشکلات بازاریان و پیگیری مطالبات قانونی فعالان اقتصادی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

صفادوست همچنین بر تعامل و همکاری با اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی، اداره صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های نظارتی تأکید کرد و گفت: تلاش می‌کنیم با حضور میدانی در بازار و ارتباط مستمر با کسبه، در مسیر ساماندهی بازار و رفع مشکلات اصناف گام برداریم.

وی حمایت از کسب‌وکار‌های خرد، ترویج فرهنگ کسب‌وکار اسلامی، تقویت مشارکت بازاریان در فعالیت‌های اجتماعی و کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی را از دیگر برنامه‌های حوزه مقاومت بسیج اصناف شهرستان بویراحمد عنوان کرد.