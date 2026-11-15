به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، قرار است این هیئت در عرصه‌های متفاوت صنعت طلا و جواهر از جمله طراحی، ساخت، ماشین آلات و ابزار آلات ساخت طلا و سیستم‌های امنیتی و حفاظتی و نرم افزار‌های مرتبط طلا فروشان با مسئولان اتحادیه طلا و جواهر افغانستان و دیگر مسئولان مرتبط دیدار و کفتگو و درباره زمینه‌های همکاری بحث و تبادل نظر کنند.

این هیئت تجاری فردا به ولایت (استان) هرات سفر می‌کنند و مشابه همین نشست را با فعالان عرصه طلا و جواهر هرات خواهند داشت.

محمد بشیر احسان زاده رئیس اتحادیه زرگران افغانستان در این نشست گفت: در سه سال گذشته با رشد ۸۰ درصدی صنعت زرگری افغانستان مواجه بوده‌ایم.

وی افزود: ما اکنون می‌توانیم توان خود را به صادرات اختصاص دهیم و ما حضور متخصصان و فعالان عرصه طلا و جواهر ایران را در این نشست به فال نیک می‌گیریم و ما سه ماه پیش در سفری به ایران توانمندی‌های ایران را در این صنعت مشاهده کردیم و آمادگی هر چه بیشتر خود را برای سرمایه گذاری و همکاری مشترک اعلام می‌کنیم.

مجری برنامه‌های این هیئت تجاری گفت: این هیئت دیروز هم از حدود ۶ واحد تولید طلا و جواهر در افغانستان بازدیدی داشتند و واحد‌های فرآوری سنگ‌های قیمتی را نیز بازدید کردند.

علیرضا صدر زاده افزود: امیدواریم ما بتوانیم ماشین آلات مناسبی را در اختیار آنها قرار دهیم چرا که ظرفیت‌های افغانستان در معادن سنگ‌های قیمتی، نیمه قیمتی و گوهر سنگ‌ها بسیار بالاست.

وی گفت: با این کار بخش عمده‌ای از ارزش افزوده‌ای که در بحث گوهرسنگ‌ها داریم به افغانستان منتقل می‌شود.

صدر زاده افزود: متأسفانه به دلیل جنگی که سال‌ها افغانستان با آن درگیر بوده است امروز بخش عمده‌ای از گوهرسنگ‌ها از افغانستان به صورت خام خارج می‌شود و با همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک میان ما و افغانستان می‌توانیم کارگاه‌ها و کارخانجاتی را در افغانستان ایجاد کنیم که ارزش افزوده‌ای که در گوهرسنگ‌ها ایجاد می‌شود به افغانستان منتقل گردد.

وی گفت: گاهی این ارزش افزوده تا ۵۰۰ درصد است یعنی یک سنگ خام که صادر می‌شود اگر فرآوری شود پنج برابر ارزشش افزایش پیدا می‌کند و این ارزش افزوده را می‌توانیم با ادامه فرایند تولید در افغانستان داشته باشیم.