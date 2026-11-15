اعضای شورای شهر اراک با ۸ رأی، موافقت خود با انتصاب علیرضا بیاتیان به سرپرستی شهرداری را اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با قبول استعفای احمد کربلایی حسنی از سوی اعضای شورای اسلامی شهر، علیرضا بیاتیان سرپرست شهرداری اراک شد

بنا بر اعلام شهرداری اراک، در نشست فوق‌العاده شورای اسلامی کلان‌شهر اراک، استعفای احمد کربلایی‌حسنی، سرپرست شهرداری اراک، مورد بررسی قرار گرفت و با رأی موافق ۸ به تصویب رسید.

سخنگوی شورای شهر گفت: پس از موافقت اعضای شورای اسلامی شهر با استعفای سرپرست شهرداری، موضوع انتخاب سرپرست جدید در دستور کار این نشست قرار گرفت و گزینه‌های مطرح‌شده برای تصدی این مسئولیت مورد بررسی و ارزیابی اعضا قرار گرفتند.

علی چگینی افزود: این تصمیم با هدف تداوم روند اداره امور شهری اتخاذ شد تا با استقرار مدیریت جدید، روند ارائه خدمات به شهروندان، پیگیری پروژه‌های عمرانی و خدماتی و اجرای برنامه‌های مصوب مدیریت شهری بدون وقفه ادامه یابد.