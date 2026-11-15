به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، سیدمحمدرحیم مرتضوی با اشاره به طرح دعوی با موضوع مطالبه بهای عرصه و اعیان ملکی واقع در طرح فضای سبز گفت: دادگاه بدوی حکمی مبنی بر محکومیت شهرداری تهران به پرداخت بیش از ۱۳۶ میلیارد تومان صادر کرده بود که با پیگیری تخصصی و ارائه دفاعیات قانونی رئیس اداره حقوقی منطقه ۱۳، این رأی در دادگاه تجدیدنظر نقض شد.

شهردار منطقه۱۳ افزود: با بررسی دقیق مستندات پرونده، تبیین ابعاد حقوقی موضوع و دفاع مؤثر از حقوق شهرداری، مرجع تجدیدنظر ادعای خواهان را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داد و حکم قطعی بر بی‌حقی وی صادر کرد.

مرتضوی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی و منابع مالی مدیریت شهری خاطرنشان کرد: این موفقیت حقوقی، مانع از تحمیل هزینه‌ای بالغ بر ۱۳۶ میلیارد تومان به شهرداری تهران و تضییع اعتبارات عمومی شد و اهمیت پیگیری کارشناسی پرونده‌ها و دفاع قاطع از حقوق شهروندان و بیت‌المال را نشان می‌دهد.