صیانت از ۱۳۶ میلیارد تومان بیتالمال با نقض حکم محکومیت شهرداری تهران
شهردار منطقه۱۳ از صیانت ۱۳۶ میلیارد تومان از منابع عمومی و بیتالمال با پیگیری حقوقی این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
، سیدمحمدرحیم مرتضوی با اشاره به طرح دعوی با موضوع مطالبه بهای عرصه و اعیان ملکی واقع در طرح فضای سبز گفت: دادگاه بدوی حکمی مبنی بر محکومیت شهرداری تهران به پرداخت بیش از ۱۳۶ میلیارد تومان صادر کرده بود که با پیگیری تخصصی و ارائه دفاعیات قانونی رئیس اداره حقوقی منطقه ۱۳، این رأی در دادگاه تجدیدنظر نقض شد.
شهردار منطقه۱۳ افزود: با بررسی دقیق مستندات پرونده، تبیین ابعاد حقوقی موضوع و دفاع مؤثر از حقوق شهرداری، مرجع تجدیدنظر ادعای خواهان را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داد و حکم قطعی بر بیحقی وی صادر کرد.
مرتضوی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی و منابع مالی مدیریت شهری خاطرنشان کرد: این موفقیت حقوقی، مانع از تحمیل هزینهای بالغ بر ۱۳۶ میلیارد تومان به شهرداری تهران و تضییع اعتبارات عمومی شد و اهمیت پیگیری کارشناسی پروندهها و دفاع قاطع از حقوق شهروندان و بیتالمال را نشان میدهد.