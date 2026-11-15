به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در ۲۵ آبان ۱۳۶۱، پیکر مطهر ۳۷۰ شهید والامقام بر دستان مردم اصفهان و در میان دریایی از جمعیت تشییع و در گلستان شهدای اصفهان آرام گرفت؛ روزی که به تعبیر کارشناسان تاریخ دفاع مقدس، مرز میان سوگواری و حضور میدانی را از میان برداشت.

مردم اصفهان در آن روز با بدرقه پیکر شهدا، عهد خود را با آرمان‌های انقلاب تازه کردند؛ اما صحنه مهم‌تر، فردای همان روز رقم خورد.

هزاران نفر از شهروندان، در ادامه همان مسیر، خانه و کاشانه را رها کردند و با ثبت‌نام در کاروان‌های اعزام، راهی جبهه‌های نبرد شدند تا نشان دهند این سرزمین در روز‌های سخت، تنها نمی‌ماند.

این رفتار جمعی، به گفته راویان دفاع مقدس، الگویی شد که در سال‌های بعد نیز تکرار شد؛ مردمی که در سوگ شهیدان اشک می‌ریزند، در برابر تهدید‌ها زانو نمی‌زنند و هر بار از دل دشواری‌ها دوباره برمی‌خیزند.

همین ویژگی، به باور صاحب‌نظران، راز استواری انقلاب در برابر دشمنی‌ها است؛ ریشه‌ای که در باور و حضور مردم نهفته است و برابر طوفان‌های سخت از جا کنده نمی‌شود.

بر همین اساس نیز ۲۵ آبان ۱۳۶۱ در تقویم رسمی کشور به نام «روز حماسه و ایثار مردم اصفهان» ثبت شده است.

بسیاری از شهدای تشییع‌شده در ۲۵ آبان ۱۳۶۱، در جریان عملیات محرم (آبان ۱۳۶۱) در جبهه‌های جنوب به شهادت رسیده بودند؛ عملیاتی که با وجود دستاورد‌های میدانی، به دلیل شدت درگیری‌ها تلفات سنگینی بر یگان‌های رزمی، به‌ویژه نیرو‌های اصفهان، تحمیل کرد.

انتقال یک‌جای پیکر این شهدا به اصفهان و تشییع باشکوه آنان، به یکی از ماندگارترین صحنه‌های تاریخ دفاع مقدس در این استان تبدیل شد.