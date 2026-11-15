تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) از انتشار نخستین رمان درباره زندگی حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) با عنوان خونی که از چراغ می‌چکید خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری با اشاره به اهمیت انتشار این اثر گفت: این کتاب نخستین رمان درباره زندگی حضرت سیدالسادات الاعظم، احمد بن موسی شاهچراغ (ع) است که با توجه به کمبود منابع و اسناد تاریخی درباره زندگی ایشان، اقدامی ابتکاری و ارزشمند به شمار می‌رود.

وی افزود: نویسنده با پژوهش و مطالعه منابع تاریخی و بهره‌گیری از دریافت‌های تاریخی خود، تلاش کرده تصویری از زندگی این شخصیت بزرگ دینی در حدود ۱۲ قرن پیش ارائه دهد.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) با تأکید بر ضرورت معرفی شخصیت‌های دینی با زبان هنر بیان کرد: رمان و آثار ادبی می‌توانند نقش مؤثری در آشنایی نسل جوان با بزرگان دینی و واقعیت‌های تاریخی داشته باشند.

حجت‌الاسلام کلانتری همچنین از تدوین طرح برگزاری نمایشگاهی با محوریت حضرت شاهچراغ (ع) خبر داد و گفت: در کنار پیگیری تولید مجموعه تلویزیونی درباره این شخصیت بزرگ، مقدمات برگزاری نمایشگاه نیز فراهم شده و این طرح در مسیر اجرا قرار دارد.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این برنامه‌های فرهنگی و هنری، شخصیت و جایگاه حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) بیش از گذشته به مردم فارس، زائران و مجاوران معرفی شود.