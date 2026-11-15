به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دانشگاه الازهر مصر با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماع ایکس؛ حمله هوایی اسرائیل به بیمارستان ناصر در خان یونس در جنوب نوار غزه را به شدت محکوم کرد. حمله‌ای که به شهادت و زخمی شدن شماری از بیماران و کارکنان بخش درمان بیمارستان منجر شد.

الازهر تاکید کرد: هدف قرار دادن بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، جنایت جنگی و نقض آشکار تمامی قوانین، معاهدات بین‌المللی و اصول و معیار‌های انسانی است.

الازهر در ادامه اعلام کرد: تداوم حمله به مراکز درمانی، کشتار بیماران و زخمی‌ها و محروم کردن غیرنظامیان از ابتدایی‌ترین امکانات زندگی، لکه ننگی بر پیشانی بشریت است.

الازهر بار دیگر از جامعه جهانی، نهاد‌های سازمان ملل متحد، حقوق بشری و همه انسان‌های با وجدان خواست مسئولیت‌های قانونی، انسانی و اخلاقی خود را بر عهده بگیرند و برای توقف فوری جنایت‌های رژیم اشغالگر علیه فلسطینی‌های بی‌دفاع، حفاظت از بیماران، مراکز درمانی و تضمین ورود نامحدود کمک‌ها، دارو و سوخت به نوار غزه اقدام کنند.

الازهر خاطر نشان کرد: تداوم این جنایت ها، حقوق مشروع ملت فلسطین؛ از جمله حق حیات، آزادی، کرامت و نیز حق ابدی آنها برای تشکیل کشور مستقل خود به پایتختی قدس شریف را از بین نخواهد برد.

این نهاد در پایان افزود: آرمان و مسئله فلسطین همواره مسئله حق و عدالت باقی خواهد ماند و سکوت در برابر جنایات رژیم اشغالگر، به معنای مشارکت در طولانی شدن ظلم، بی عدالتی و فاجعه انسانی است.