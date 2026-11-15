به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات آب‌های آرام قهرمانی کشور در بخش آقایان، رده سنی جوانان و بزرگسالان با حضور بیش از ۱۶۰ ورزشکار از ۲۲ استان، امروز (۲۴ آبان) در دریاچه آزادی برگزار می‌شود.

در این دوره از رقابت‌ها ورزشکارانی از استان‌های تهران، گیلان، کرمانشاه، بوشهر، مازندران، لرستان، همدان، البرز، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، خوزستان، قم، لرستان، اردبیل و گلستان حضور دارند.

مسابقات در بخش کایاک و کانو تکنفره و دونفره در مسافت ۱۰۰۰ و ۵۰۰ متر در بخش آقایان و ۵۰۰ و ۲۰۰ متر در بخش بانوان برگزار می‌شود.

در آغاز مسابقات قایقرانان در مسافت ۱۰۰۰ متر رقابت کردند و برترین‌ها مشخص شدند.



در رقابت مقدماتی کایاک یک‌نفره ۱۰۰۰ متر بزرگسالان، در گروه اول امیررضا اولادیان از مازندران، مهربد ملک‌زاده از تهران الف و رسول مهمان‌نوازی از آذربایجان شرقی و در گروه دوم یزدان زراعت‌کار از گیلان، فربد جلیلی از تهران ب و طا‌ها اسکندری از البرز اول تا سوم شدند.

در فینال کایاک یک‌نفره ۱۰۰۰ متر بزرگسالان، یزدان زراعت‌کار از گیلان با زمان ۳:۵۸.۸۸۰ دقیقه مدال طلا، امیررضا اولادیان از مازندران با زمان ۴:۰۱.۶۵۰ دقیقه مدال نقره و مهربد ملک‌زاده از تهران با زمان ۴:۲۰.۵۴۰ دقیقه مدال برنز به دست آوردند.



در فینال کانوی یک‌نفره ۱۰۰۰ متر بزرگسالان سینا شکوری از گیلان با زمان ۴:۳۴.۶۷۰ دقیقه مقام اول، مهدی الف‌باغی از تهران با زمان ۴:۳۶.۵۶۰ دقیقه مقام دوم و پارسا علیان از مازندران با زمان ۴:۴۱.۸۰۰ دقیقه مقام سوم را به دست آوردند.



در دور مقدماتی کایاک یکنفره ۱۰۰۰ متر جوانان؛ در گروه اول آریا سفیدگر از تهران الف، ابوالفضل هاشم‌نژاد از گلستان و مهراد کرمی‌پور از البرز و در گروه دوم رضا عزمی از گیلان، آراد شهیرعباسی از تهران ب و محمد صنعتی از هرمزگان اول تا سوم شدند.

در فینال کایاک یک‌نفره ۱۰۰۰ متر جوانان، رضا عزمی از گیلان با زمان ۴:۰۹.۴۴۰ دقیقه مقام اول، آریا سفیدگر از تهران با زمان ۴:۰۹.۷۴۰ دقیقه مقام دوم و ابوالفضل هاشم‌نژاد از گلستان با زمان ۴:۴۲.۵۶۰ دقیقه مقام سوم را به دست آوردند.



در فینال کانوی یک‌نفره ۱۰۰۰ متر جوانان، مبین فلاحی از گیلان با زمان ۴:۴۳.۶۷۰ دقیقه صاحب مدال طلا شد، مهیار عنبرستانی از تهران با زمان ۴:۴۶.۵۴۰ دقیقه مدال نقره گرفت و عرفان زریوند از آذربایجان شرقی با زمان ۵:۳۷.۹۳۰ دقیقه مدال برنز به دست آورد.



این رقابت‌ها با برگزاری مسابقات مسافت ۵۰۰ متر در دریاچه آزادی در حال برگزاری است.