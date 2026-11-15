رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران از پیشرفت بیش از ۸۵ درصدی سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در استان خبر داد و گفت: این فرایند طی چند روز آینده به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران از پیشرفت بیش از ۸۵ درصدی سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در استان خبر داد و گفت: این فرایند با همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی، طی چند روز آینده به پایان می‌رسد.

عبدالرضا کریم‌پور در حاشیه سفر به رامسر و بازدید از روند اجرای سرشماری، با اشاره به همکاری مطلوب مردم و دستگاه‌های اجرایی شهرستان گفت: اقدامات خوبی برای جمع‌آوری اطلاعات انجام شده است و امیدواریم نتایج این سرشماری در برنامه‌ریزی برای رشد و توسعه شهرستان و استان مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اطمینان‌بخشی به مردم درباره نحوه استفاده از اطلاعات سرشماری افزود: بر اساس قانون مرکز آمار، داده‌های جمع‌آوری‌شده صرفاً برای برنامه‌ریزی و توسعه استفاده می‌شود و در مواردی مانند تعیین کالابرگ، یارانه و مالیات کاربرد نخواهد داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با بیان اینکه پیشرفت سرشماری در استان تاکنون از ۸۵ درصد فراتر رفته است، گفت: با هماهنگی فرمانداران، بخشداران، دهیاران و دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم، امیدواریم طی چند روز آینده سرشماری در استان به پایان برسد.

کریم‌پور همچنین برنامه‌ریزی هدفمند برای توزیع اعتبارات و تأمین زیرساخت‌های توسعه را از اولویت‌های مدیریت استان دانست و افزود: شناسایی ظرفیت‌های شهرستان‌ها انجام شده و تلاش می‌شود منابع مورد نیاز برای رفع کمبود‌های زیرساختی تأمین شود.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی جمعیت شناور مازندران گفت: استان میزبان جمعیت قابل توجهی از افراد شناور است و جمع‌آوری اطلاعات این گروه به برنامه‌ریزی بهتر برای تأمین زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز کمک می‌کند تا سطح برخورداری مردم شهرستان‌ها و استان بهبود یابد.