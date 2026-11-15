مدیرکل امور عشایر استان اردبیل از اختصاص ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات به عشایر شهرستان‌های کوثر و خلخال خبر داد و گفت: این اعتبارات در راستای حمایت از جامعه عشایری و تقویت تولید و زنجیره تأمین گوشت پیش‌بینی شده است.

۱۵۰ میلیارد ریال به عشایر کوثر و خلخال اختصاص یافت

۱۵۰ میلیارد ریال به عشایر کوثر و خلخال اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی پیرجاهد روز یکشنبه در جلسات قرارگاه تنظیم بازار شهرستان‌های کوثر و خلخال با اشاره به سهم ۵۰ میلیارد ریالی عشایر شهرستان کوثر از تسهیلات عشایری در سال جاری اظهار کرد: این اعتبار با هدف پشتیبانی از فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی جامعه عشایری شهرستان اختصاص یافته است.

وی همچنین سهم عشایر شهرستان خلخال از محل ماده ۹۵، زنجیره گوشت و بنیاد تعاون بسیج را ۱۰۰ میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: بخش عمده این اعتبارات به بانک‌های عامل معرفی شده و در مرحله پرداخت قرار دارد.