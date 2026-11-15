به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، بسته خبری «بهارستان شمال»، پنجره‌ای است به آخرین اقدامات و پیگیری‌های نمایندگان مردم استان مازندران در مجلس شورای اسلامی.

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی از دریافت بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل ماده ۵۶ برای تکمیل بیمارستان آیت‌الله طبرسی ساری خبر داد و گفت: این تأمین اعتبار پس از برگزاری جلسه با استاندار مازندران، مسئولان بانک صادرات و وزارت بهداشت انجام شد و امیدواریم روند تکمیل بیمارستان تا پایان امسال به نتیجه برسد.

باقرزاده، نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار، نیز از تأمین اعتبار برای تکمیل طرح فاضلاب بابلسر خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح از محل اعتبارات ملی، هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و امیدواریم عملیات آن تا پایان سال جاری به اتمام برسد و به بهره‌برداری برسد.

شمس‌الدین حسینی، نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس، از تصویب کلیات لایحه اصلاح حساب پس‌انداز کارکنان دولت در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و گفت: این مصوبه می‌تواند منابع جدیدی برای بیمه‌های عمر و زندگی فراهم کند و به افزایش سهم این بیمه‌ها در سبد صنعت بیمه کمک کند؛ همچنین زمینه بهره‌مندی بیشتر کارکنان از منابع این حساب را فراهم می‌کند.

حاجی‌پور، نماینده مردم آمل در مجلس، نیز از پیگیری ساخت ورزشگاه در شهر امامزاده خبر داد و گفت: مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی استان مقدمات اجرای این طرح را فراهم کند تا با مشارکت مردم و به‌ویژه خیران و همراهی فرزندان مرحوم حاج حسن رنجبری، زمینه احداث ورزشگاه فراهم شود.

عباسی، نماینده مردم جویبار، سوادکوه و سوادکوه شمالی در مجلس، هم از اختصاص ۵۰ میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۵ برای مطالعات طرح فاضلاب شهری جویبار خبر داد و گفت: هزینه اجرای این طرح در مرحله برآورد اولیه ۷۸ میلیارد تومان اعلام شده است، اما با توجه به توسعه و ادامه عملیات اجرایی، اعتبار مورد نیاز آن ممکن است به بیش از ۲ همت برسد.