به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در حاشیه مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ساحلی در واکنش به حواشی فرزین دبیری و برنخواستن وی در زمان پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: کار دبیری، کار بسیار بدی بود، سرود، پرچم، رهبر و کشور چیز‌هایی است که برای همه باید مقدس باشد.وقتی سرود پخش می‌شود همه باید بایستند و سرود را بخوانند، همه جای دنیا هم همین است. موضوع هم موضوع من نیست موضوع اخلاق است و کمیته اخلاق باید تصمیم بگیرد.

وی در خصوص اظهارات امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار مقابل فلسطین که خواستار برگزاری بازی‌های تدارکاتی با تیم‌های بزرگ شده بود، گفت: شب گذشته با قلعه‌نویی و بازیکنان صحبت کردم. ما باید جوان‌گرایی می‌کردیم و این اتفاق نیز باید رخ می‌داد. با توجه به تعویق یک‌ساله جام ملت‌های آسیا، کادر فنی تیم ملی این فرصت را دارد تا بازیکنان جوان و باتجربه را بیشتر محک بزند. ممکن است بازیکنان باتجربه نیز در فیفادی‌های آینده به تیم ملی اضافه شوند.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به شرایط مالی و هزینه‌های بالای تیم‌های ملی تصریح کرد: در روز‌های اخیر با برنامه‌های زیادی مواجه بوده‌ایم و تمامی تیم‌های ما درگیر مسابقات هستند. هزینه‌های اعزام و برگزاری رقابت‌ها نیز بسیار بالاست. برای حضور در مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا در تایلند، هزینه بلیت هر نفر به‌تنهایی یک میلیارد تومان است.

تاج ادامه داد: همه کشور‌ها در حال سرمایه‌گذاری در فوتبال هستند. ما نیز علاوه بر اعتباری که از وزارت ورزش دریافت کردیم، ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع خودمان برای هزینه‌های مربوط به جام جهانی ۲۰۲۶ اختصاص دادیم.

وی با اشاره به محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم‌ها گفت: روز گذشته فیفا در نامه‌ای به ما اعلام کرد که برای ساخت ساختمان جدید فدراسیون فوتبال، به دلیل تحریم‌ها امکان پرداخت پول به ایران را ندارد. کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز شرایط مشابهی دارد و ما نمی‌توانیم از این نهاد هم منابع مالی دریافت کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه این فدراسیون درآمد قابل‌توجهی ندارد، افزود: برنامه‌ریزی کرده‌ایم در بانکوک دیداری با جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، و ماتیاس گرافستروم دبیرکل این نهاد داشته باشیم. در واقع ما هیچ درآمدی نداریم و صداوسیما نیز با وجود محدودیت‌هایی که دارد، کمک اندکی به ما می‌کند.

تاج خاطرنشان کرد: با وزیر ورزش صحبت کرده‌ام و باید برای این شرایط فکری شود. با وجود تمام محدودیت‌ها، اجازه نمی‌دهیم هیچ برنامه و مسابقه‌ای را از دست بدهیم.

وی درباره دیدار با علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی نیز اظهار داشت: مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال هر زمان برگزار شود، همه افراد می‌توانند در آن نامزد شوند، اما شخص دبیر چنین منظوری ندارد. امیدوارم در مراسم انتخاب برترین‌های فوتبال آسیا در سال ۲۰۲۶، بهترین اتفاق برای ایران رقم بخورد.

رئیس فدراسیون فوتبال در پایان و در پاسخ به پرسشی درباره اضافه شدن دستیاران جدید به کادر فنی امیر قلعه‌نویی، گفت: انشاالله.