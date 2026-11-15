به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا، با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، محمد آخوندی رئیس کمیته فوتبال ساحلی، فیروز کریمی پیشکسوت فوتبال و تعداد دیگری از مدعوین، بعدازظهر امروز به میزبانی مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان با تیم‌های افغانستان، ویتنام و لبنان همگروه است.

رقابت‌های فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا ۲۷ آبان تا ۷ آذر به میزبانی کشور تایلند برگزار می‌شود.