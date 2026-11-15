به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن‌قلب گفت: در پی وقوع درگیری و برهم خوردن نظم عمومی در محدوده میدان نیروی دریایی شهر رشت، تلاش ماموران کلانتری ۱۵ برای شناسایی و دستگیری عاملان این درگیری آغاز شد.

وی افزود: مأموران با حضور در محل و انجام تحقیقات، ۱۲ عامل این نزاع را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.