به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دوره‌های تخصصی آموزش امور مالیاتی مناطق آزاد با هدف آشنایی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با رویه‌ها، تکالیف و مشوق‌های قانونی، در محل دانشگاه راهیان برگزار شد.

امین افقی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران با اشاره به اهمیت آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی گفت: این دوره‌ها با هدف پاسخگویی به نیاز‌های واقعی سرمایه‌گذاران و آشنایی آنان با ضوابط و مقررات مالیاتی مناطق آزاد طراحی شده است.

وی افزود: مدرس این دوره از اعضای کارگروه مالیاتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بود و مباحث تخصصی این حوزه را برای شرکت‌کنندگان تشریح کرد.

افقی با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران فعال در محدوده‌های سه‌گانه منطقه آزاد مازندران گفت: برای فراهم کردن فرصت مناسب پرسش و پاسخ و تعامل مستقیم با شرکت‌کنندگان، این دوره آموزشی در چهار نوبت مجزا برگزار شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران همچنین گفت: این سازمان در میان مناطق آزاد تازه‌تأسیس کشور، از نخستین مناطقی است که آموزش امور مالیاتی را در قالب دوره‌های کاربردی و با تمرکز بر تعامل مستقیم با فعالان اقتصادی دنبال می‌کند.

وی هدف از این برنامه‌ها را آشنایی سرمایه‌گذاران با حقوق و تکالیف مالیاتی و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی آنان از مشوق‌ها و ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد عنوان کرد.

افقی در پایان با قدردانی از عوامل اجرایی و استادان برگزارکننده تأکید کرد: سازمان منطقه آزاد مازندران برنامه‌های آموزشی و تسهیل‌گر خود را با هدف شفاف‌سازی فرآیند‌ها و حمایت از بخش خصوصی گسترش می‌دهد.