یک شرکت فعال در زمینه امنیت سایبری از حمله هکری گروهی در کره شمالی به چند نهاد و موسسه در کره جنوبی خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یونهاپ، گزارش به روز رسانی شده شرکت سایفیرما (CYFIRMA) - شرکتی بین المللی در زمینه تامین امنیت سایبری - حاکی است گروه هکری کره شمالی، موسوم به «لازاروس» نزدیک به سی مورد از سرور‌های کره جنوبی در بخش‌های عمومی، مالی و مخابرات را هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش، هکر‌ها از آسیب پذیری موجود در زبان برنامه نویسی «PHP»، که در نرم افزار‌های به کار رفته در سرور‌های وب استفاده می‌شود، استفاده کرده و وارد سامانه‌های مربوطه شده‌اند.

به گفته کارشناسان شرکت سایفیرما، تبادلات صورت گرفته میان هکر‌ها در دارک وب نشان می‌دهد این گروه روز ۲۸ اکتبر، اهداف خود را جست‌و‌جو کرده‌اند.

سپس، هکر‌ها نتایج جستجوی خود را به اشتراک گذاشته و چنین ارزیابی کرده‌اند که محدوده‌های خاصی از آدرس‌های آی پی در کره جنوبی، ژاپن، ایالات متحده، تایلند، اندونزی و هند می‌توانند اهداف بالقوه را تشکیل دهند.

سایفیرما بر این باور است که هکر‌ها به دنبال سرقت نقدینگی از مؤسسات مالی و جمع آوری اطلاعات بوده‌اند و نه انجام حملات سایبری تصادفی.

تحلیل‌های این شرکت نشان می‌دهد از میان ۲۱۶ سرور حاضر در فضای اینترنت، که در ۱۰ کشور قابل رویت هستند، نزدیک به ۳۰ سرور کره جنوبی به عنوان اهداف بالقوه شناسایی شده‌اند.

این تعداد هدف، کره جنوبی را در میان کشور‌های هدف قرار گرفته در منطقه آسیا و اقیانوسیه قرار می‌دهد.