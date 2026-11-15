دادستان فیروزکوه در پی افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، با صدور هشداری صریح به سازندگان و مشاورین املاک، اعلام کرد که از این پس قیمت‌گذاری‌ها تنها بر اساس هزینه‌های واقعی و تحت نظارت دقیق انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرهاد زرشکی گفت: از این پس، قیمت‌گذاری‌ها تحت نظارت دقیق کمیته تخصصی و بر مبنای هزینه‌های واقعی ساخت‌وساز انجام خواهد شد.

وی با ابلاغ دستور به ضابطان قضایی برای ورود به این موضوع، تاکید کرد: هرگونه اقدام برای ایجاد نوسانات کاذب در بازار مسکن، با برخورد قانونی و فوری رو‌به‌رو خواهد شد.

دادستان فیروزکوه گفت: در صورت مشاهده تخلف، مجوز فعالیت مشاورین املاک لغو شده و سازندگان نیز علاوه بر پرداخت جریمه‌های سنگین، با ابطال صلاحیت برای امر ساخت‌وساز رو‌به‌رو خواهند شد.

زرشکی بیان کرد: این اقدام، گامی محکم و مهم در جهت مهار قیمت‌ها و بازگرداندن نظم به بازار ساخت‌وساز منطقه است.

وی از شهروندان خواست تا تخلفات حوزه بازار مسکن را در خرید، فروش، رهن و اجاره به دستگاه‌های مرتبط اطلاع دهند تا در اسرع وقت به آنها رسیدگی شود.