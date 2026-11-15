مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از راه‌اندازی سامانه «بازارگاه کارور» با همکاری همراه اول خبر داد و اعلام کرد: این سکو (پلتفرم) با یکپارچه‌سازی خدمات شرکت‌های کارور، تسهیل دسترسی مشترکان، نظارت بر عملکرد فعالان این حوزه و بهینه‌سازی مصرف انرژی را امکان‌پذیر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید توکلی، امروز در حاشیه نشست رونمایی از سامانه «بازارگاه کارور» با اشاره به عملیاتی‌شدن این پلتفرم گفت: تعدد نرم‌افزار‌های معرفی‌شده شرکت‌های کارور و پراکندگی خدمات آنها در کشور، دسترسی مشترکان به خدمات تخصصی را با چالش‌هایی مواجه کرده بود.

وی افزود: هر یک از شرکت‌های کارور به‌صورت مستقل نرم‌افزاری برای ارائه خدمات خود معرفی کرده بودند که این مسئله، علاوه بر دشوارکردن انتخاب و دسترسی مشترکان، پرسش‌هایی درباره قابلیت و ظرفیت این نرم‌افزار‌ها برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های مختلف کاربران ایجاد می‌کرد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه برای رفع این چالش‌ها، یک ابرکارور به‌عنوان کارور اصلی در قالب سکویی یکپارچه طراحی و سامان‌دهی شده است، گفت: این اقدام با همکاری شرکت همراه اول انجام شده و بستری مشترک برای فعالیت شرکت‌های کارور و ارتباط آنها با مشترکان فراهم کرده است.

توکلی افزود: اکنون شرکت‌های کاروری که دارای اپلیکیشن هستند، از طریق سامانه بازارگاه کارور به نشانی karvar.nigc.ir در دسترس مشترکان قرار گرفته‌اند و امکان استفاده از خدمات آنها در این بستر فراهم است.

وی یکی دیگر از قابلیت‌های مهم این سامانه را ایفای نقش داشبورد مدیریتی دانست و گفت: این سکو (پلتفرم) امکان دسترسی مدیران به اطلاعات و ارزیابی عملکرد شرکت‌ها را در سطوح مختلف، از جمله به تفکیک استان، بخش و شرکت‌های کارور فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اهمیت این قابلیت در مدیریت مصرف انرژی افزود: امکان پایش و ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) و شاخص‌های فرایندی، زمینه نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌ها و شناسایی ظرفیت‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم می‌کند.

توکلی هدف از راه‌اندازی این بازارگاه را ایجاد نقطه‌ای متمرکز برای ارتباط و تعامل میان شرکت‌های کارور و مشترکان عنوان کرد و گفت: شرکت ملی گاز ایران در جایگاه تنظیم‌گر (رگولاتور) این بازار، بر فعالیت‌ها و مناسبات آن نظارت خواهد داشت و زمینه سامان‌دهی و تنظیم بازار خدمات کاروری را فراهم می‌کند.

وی در تشریح نقش همراه اول نیز افزود: این شرکت زیرساخت و پلتفرم مرتبط با بازارگاه کارور را تأمین کرده و بستر فنی لازم برای حضور و فعالیت شرکت‌های کارور در این سامانه را فراهم آورده است.