نخستین دوره رویداد بزرگ «ایران پیشرو» (سیتکس) با هدف هویت‌بخشی فناورانه، نوآورانه و کارآفرینانه به کلان‌شهر تهران و با تکیه بر ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های راهبردی نظیر هوش مصنوعی از ۲۶تا ۲۹ آبان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، بهزاد پایمرد مدیر سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری‌های شهری شهرداری تهران در حاشیه نشست خبری رویداد پیشرو در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما با اعلام این خبر افزود: مراسم رویداد بزرگ «ایران پیشرو» (CITEX) که به دستور شهردار تهران و به منظور ایجاد هویت جدید فناورانه برای پایتخت برنامه‌ریزی شده است، سه‌شنبه، ۲۶ آبان‌ماه ساعت ۱۵:۰۰ با حضور مدیران شهری، فعالان اکوسیستم فناوری کشور و شهروندان تهرانی برگزار خواهد شد.

وی افزود: این رویداد با محوریت بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور پیگیری می‌شود و هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از فناوری‌های راهبردی در کنار حوزه‌هایی، چون کوانتوم، پلاسما و رباتیک، نقش کلیدی در حل مسائل شهری ایفا خواهد کرد.

پایمرد در ادامه تاکید کرد: محور‌های اصلی رویداد «سیتکس» عبارتند از:حمل‌ونقل هوشمند و مدیریت ترافیک، مدیریت هوشمند انرژی و رفع ناترازی‌ها، مدیریت شهری در بحران‌ها و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در امدادرسانی، خدمات شهری (مدیریت پسماند، فضای سبز، آب و فاضلاب و…)، فین‌تک و موضوعات مالی (تأمین مالی پایدار و نوآوری مالی) است

وی افزود: در کنار برگزاری این رویداد، نمایشگاه تخصصی «ایران پیشرو» به مدت چهار روز دایر خواهد بود تا بستر مناسبی برای تبادل نیاز‌های شهرداری تهران و پاسخ‌های فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شود. در این فضا، سازمان‌ها و واحد‌های مختلف شهرداری مستقر خواهند بود و نقشه راه علم و فناوری شهر تهران را با نخبگان و جامعه دانش‌بنیان به اشتراک می‌گذارند تا از این ظرفیت بی‌نظیر برای حل مسائل پایتخت بهره‌برداری شود.

پایمرد گفت: پس از ارزیابی طرح‌ها و ایده‌های ارسالی شرکت‌های دانش‌بنیان، از نفرات و طرح‌های برتر تقدیر و جوایزی به آنها اعطا خواهد شد.