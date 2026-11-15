در هفته ششم لیگ برتر نوجوانان کشور تیم‌های فوتبال تبریزی صاحب دو برد و یک تساوی شدند و بکتاش تبریز به صدر جدول لیگ برتر صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،تیم بکتاش تبریز موفق شد تیم پدیده ساری را با نتیجه ۲-۱ شکست دهد و با ۹ امتیاز به صدر جدول صعود کرد.

رهروان فوتبال تبریز دیگر نماینده آذربایجان شرقی با نتیجه ۲-۱ سپیدرود رشت را از پیش رو برداشت و با ۷ امتیاز به رده پنجم صعود کرد.

اما تراکتور تبریز صدرنشین با تساوی ۱-۱ برابر جلالی آمل با ۸ امتیاز به رده دوم سقوط کرد.

همچنین در لیگ یک امید کشور تیم یاران تبریز برابر پرواز سیمرغ قائمشهر با تساوی ۱-۱ متوقف شد تا پس از ۴ پیروزی برای اولین بار امتیاز از دست داد ولی کماکان با ۱۳ امتیاز در صدر جدول لیگ یک امید کشور قرار دارد.