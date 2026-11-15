

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس این هشدار دوشنبه ۲۵ و سه شنبه ۲۶ آبان در گیلان، مازندران، نوارشرقی اردبیل و شمال آذربایجان شرقی رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت در برخی نقاط گرد و خاک در نقاط مستعد بارش تگرگ در ارتفاعات و نقاط سردسیر بارش برف و پدیده مه رخ می‌دهد.

بر همین اساس، با توجه به احتمال آبگرفتگی معابر، جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه‌های فصلی، از هموطنان در این مناطق خواسته شده است از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.



