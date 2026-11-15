به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ فرمانده انتظامی رفسنجان از دستگیری پنج سارق غیربومی گازوئیل خبر داد که با دو خودروی پژو ضمن اسکان موقت در منزل یکی از اهالی شهر، قصد سرقت سوخت از باک کامیون‌های پارک شده در محدوده این محل را داشتند.

سرهنگ خواجه‌پور با اشاره به گزارش‌های مردمی مبنی بر حضور و تردد‌های مشکوک این افراد در یکی از محله‌های حاشیه شهر و سرعت عمل ماموران در دستگیری اعضای این باند و جلوگیری از سرقت گازوئیل کامیون‌ها گفت: با توجه به غیربومی بودن متهمان بررسی احتمال دست داشتن این افراد در سایر سرقت‌های مشابه در دست انجام است