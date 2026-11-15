به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سردار محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی استان قم، با اشاره به نتایج عملیات‌های اخیر پلیس مبارزه با مواد مخدر، گفت: در ماه گذشته، سه باند قاچاق مواد مخدر شناسایی و طی عملیات‌های انجام شده، مجموعاً ۲۷۰ کیلوگرم مواد مخدر و ۳ دستگاه خودرو از این باند‌ها کشف شد.

وی با اشاره به نقش حیاتی گزارش‌های مردمی در سامانه ۱۱۰ و ستاد خبری پلیس مبارزه با مواد مخدر در کسب اطلاعات، افزود: در هفت ماه نخست سال جاری، تاکنون ۱۷۶۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان قم کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان قم تأکید کرد که علی‌رغم چالش‌های موجود در مسیر ورود مواد مخدر از کشور‌های همسایه، پلیس موفق به شناسایی و توقیف حجم قابل توجهی از این محموله‌ها شده است.

سردار میرحیدری با ارائه آمار دقیق‌تر از اقدامات پلیس افزود: در راستای مقابله با توزیع مواد مخدر، ۱۰۴ نفر قاچاق‌چی در قالب ۱۱ باند مختلف شناسایی و دستگیر شده‌اند. همچنین در حوزه مبارزه با خرده‌فروشان و معتادان، شاهد افزایش ۶۰ درصدی در جمع‌آوری معتادان متجاهر از سطح شهر و افزایش ۱۶ درصدی در مقابله با خرده‌فروشان محلی بوده‌ایم.

فرمانده انتظامی استان قم با تأکید بر موقعیت جغرافیایی استان و نقش آن به عنوان گذرگاه ارتباطی ۱۷ استان کشور، خاطرنشان کرد: به دلیل همین موقعیت استراتژیک، تاکنون ۱۱۰ کیلوگرم از مواد مخدر در محور‌های مواصلاتی استان قم در مسیر انتقال به نقاط مختلف کشور شناسایی و کشف شده است.