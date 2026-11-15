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فرمانده انتظامی لاهیجان از دستگیری ۳ عامل درگیری و برهمزننده نظم عمومی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ سیدجلالالدین جوانمردی گفت: در پی وقوع درگیری میان سرنشینان ۲ خودرو سواری در لاهیجان، ایجاد اخلال در نظم عمومی و انسداد خیابان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از تحقیقات، ۳ نفر از عوامل اصلی این درگیری را شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی لاهیجان گفت: متهمان ۲۰، ۲۵ و ۳۱ ساله پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.