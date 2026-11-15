رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اقلید از دستگیری دو گروه متخلف شکار در کوه‌های سده و شهرمیان شهرستان اقلید و کشف سه قبضه سلاح ساچمه‌زنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،علی بخش نجاتی گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان اقلید در دو عملیات جداگانه، دو گروه متخلف شکار را که اقدام به شکار ۱۰ فرد کبک وحشی کرده بودند در مناطق کوهستانی سده و شهرمیان دستگیر کردند.

او ادامه داد: از این متخلفان یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی غیرمجاز و دو قبضه سلاح ساچمه‌زنی مجاز کشف شد.

نجاتی افزود: پس از شناسایی و دستگیری متخلفان، برای هر دو گروه پرونده تشکیل و برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی شهرستان ارجاع شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اقلید بیان کرد: حفاظت از حیات وحش و جلوگیری از شکار غیرمجاز امری ضروری است و به همین دلیل مشارکت مردم و گزارش موارد مشکوک به مراجع مسئول در صیانت از تنوع زیستی منطقه مؤثر است و به همین منظور از شهروندان و دوستداران طبیعت خواستاریم که در حفاظت از گونه‌های جانوری و زیستگاه‌های طبیعی همکاری کنند.